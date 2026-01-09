Прямой эфир

Береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina – WSJ

09 января 2026 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina – WSJ-0

Американская береговая охрана взяла под контроль нефтяной танкер Olina у берегов Тринидада, и это уже пятое судно, которое попало под контроль Вашингтона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на WSJ.

Танкер следовал в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.

Ранее, 7 января, Штаты задержали российский танкер «Маринера» в нейтральных водах Атлантического океана. В числе экипажа оказалось двое россиян. Позже, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лидер Америки Дональд Трамп принял решение отпустить их.

Также вице-президент США Джей Д. Вэнс сообщил, что арестованный российский танкер «Маринера» выдавал себя за российский, чтобы обойти санкции.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Масштабный транспортный коллапс произошёл в Греции
09 января 2026 14:23

Масштабный транспортный коллапс произошёл в Греции

Вслед за Макроном. Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией
09 января 2026 13:33

Вслед за Макроном. Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией

Трамп отменил вторую волну атак из-за сотрудничества с Каракасом
09 января 2026 12:34

Трамп отменил вторую волну атак из-за сотрудничества с Каракасом