Береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina – WSJ

Американская береговая охрана взяла под контроль нефтяной танкер Olina у берегов Тринидада, и это уже пятое судно, которое попало под контроль Вашингтона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на WSJ.

Танкер следовал в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.

Ранее, 7 января, Штаты задержали российский танкер «Маринера» в нейтральных водах Атлантического океана. В числе экипажа оказалось двое россиян. Позже, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лидер Америки Дональд Трамп принял решение отпустить их.

Также вице-президент США Джей Д. Вэнс сообщил, что арестованный российский танкер «Маринера» выдавал себя за российский, чтобы обойти санкции.

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