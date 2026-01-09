Препятствий для движения транспорта из-за циклона не отмечается – начальник главного управления ГАИ МВД

Принято решение временно перекрывать дороги, когда по ним будут передвигаться колонны уборочной техники. Автовладельцы должны отогнать свои машины с обочин для избежания эвакуации. При возникновении сложных ситуаций на дороге, можно обратиться по телефону 102 или в чат-бот МВД.

Госавтоинспекция Беларуси переведена на усиленный режим несения службы. Развернут республиканский оперативно-ситуационный штаб, аналогичные созданы в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я машину минут 20 откапывал во дворе. Поздно ночью возвращался. Дороги на Независимости были почищены, в принципе. Сейчас даже лучше, но стихия продолжается. Ждем ее окончания.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси: По предварительной информации, на дорогах Республики Беларусь в некоторых местах были заторовые ситуации, но в случае поступления информации совместно с коммунальными дорожными службами все ситуации оперативно разрешались, все участники дорожного движения продолжали двигаться. На данный момент каких-либо заторовых ситуаций либо препятствий для движения транспорта у нас не отмечается.

Продолжают оказывать помощь в устранении последствий непогоды по всей стране и спасатели. Подразделения МЧС выезжали для оказания помощи в буксировке из снежных заносов более 100 автомобилей. Также они осуществляют уборку упавших деревьев на дорогах.

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

МЧС совместно с другими органами власти обеспечивает реагирование на последствия непогоды, которая коснулась всех регионов нашей страны. Организован системный контроль за безопасной и надежной работой объектов жизнеобеспечения населения, своевременным принятием мер по устранению возникающих аварий и, безусловно, оказание всей необходимой помощи нашему населению в случае сложных погодных условий.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются. Ряд общественных объединений выступил с призывом сменить трудовой фронт на «снежный» и по возможности присоединиться к уборке своих дворов и улиц.