«На 31 декабря 2019 года участкового врача-терапевта не будет, в принципе, как класса и штатной единицы»

Так называемое первичное звено здравоохранения ждут изменения. Планируется, что с пациентом будет работать команда: врач общей практики, помощник врача и медсестра. Хватит ли специалистов, узнаем в программе «Большой город».

Сергей Дечко, главный врач 7-й городской поликлиники г. Минска:

Ситуация намного сложнее. С одной стороны – это не столько расширение штата, сколько поворот здравоохранения навстречу пациенту. Врач общей практики на себе будет нести нагрузку ещё и узких специалистов: невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга. Врач, в принципе, всегда универсален. Просто на сегодня это будет закреплено в его должностных инструкциях. И что самое главное – у него появится необходимое в доступе оборудование, чтобы он смог выполнять свою, действительно, врачебную нагрузку. Как это сделано во многих странах мира, и в принципе, доказало свою эффективность.

Вместе с тем – много рутинных моментов – таких, как заполнение документов, направлений – перейдёт в сторону среднего медицинского персонала. У нас достаточно активно развивается институт помощников врача. Растет ежегодно объём действий, которые может выполнять медицинская сестра участковая. И это, действительно, огромное подспорье.

Что касается штатов, мы всё стараемся рационализировать. Усилия затрачиваем на то, чтобы пациент наш был здоров, чтобы имели место здоровье сберегающие технологии.

Когда по такой схеме будете работать, например, вы в своей поликлинике?

Сергей Дечко:

На момент 31 декабря 2018 года больше, чем 55% было переведено на работу врача общей практики. Согласно нашим скоростям текущим и рекомендациям государственной программы, мы ориентируемся, что на 31 декабря 2019 года уже участкового врача-терапевта не будет, в принципе, как класса и как штатной единицы. Будут врачи общей практики.