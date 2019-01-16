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Сколько времени уходит на создание одной пары валенок?

16 января 2019 09:21
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Валенки: в какой-то момент они потеряли покупательский интерес, но мода, как известно, циклична. И народная обувь снова в почете.     

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – мастер-шаповал Александр Самусев.  

Сколько времени уходит на создание одной пары валенок?-1

Александр Самусев, мастер-шаповал:   
Когда у тебя все подготовлено, и чисто физическая работа, если простые валенки, то это 2-3 дня. Потому что по технологическим процессам что-то не ускоришь: где-то что-то сохнет. Если брать модели, которые из валенка уже превращаются в ботинки, то это уже сложная работа. Потому что они редко повторяются, и приходится, как дизайнеру, сидеть, много думать, подбирать.   

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Сколько времени уходит на создание одной пары валенок?-4

Сколько времени уходит на создание одной пары валенок?-6

Когда что-то новое делаешь, то, порой, бывает недели полторы. Потому что смотришь, чтобы и по цвету хорошо сочеталось, и какие-то элементы подходят – не подходят. Но в целом такие модели, которые ставишь на подошву, и они приобретают современный вид, дней 5 уходит. Потому что очень много ручного труда, много мелких элементов, на которые уходит много времени.   

Сколько времени уходит на создание одной пары валенок?-9

# Валенки # общество # Александр Самусев

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