Сколько времени уходит на создание одной пары валенок?

Александр Самусев, мастер-шаповал: Когда у тебя все подготовлено, и чисто физическая работа, если простые валенки, то это 2-3 дня. Потому что по технологическим процессам что-то не ускоришь: где-то что-то сохнет. Если брать модели, которые из валенка уже превращаются в ботинки, то это уже сложная работа. Потому что они редко повторяются, и приходится, как дизайнеру, сидеть, много думать, подбирать.

Когда что-то новое делаешь, то, порой, бывает недели полторы. Потому что смотришь, чтобы и по цвету хорошо сочеталось, и какие-то элементы подходят – не подходят. Но в целом такие модели, которые ставишь на подошву, и они приобретают современный вид, дней 5 уходит. Потому что очень много ручного труда, много мелких элементов, на которые уходит много времени.