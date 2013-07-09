Вузы силовых ведомств и сферы культуры Беларуси начали прием документов от абитуриентов

Новости Беларуси. Очередной этап вступительной кампании. 9 июля вузы силовых ведомств и сферы культуры Беларуси начали принимать документы от абитуриентов. Приемные комиссии будут работать каждый день, кроме воскресенья, с 9.00.

Те, кто выдержит вступительные испытания, но не пройдет на дневную бюджетную форму обучения, имеют право участвовать в конкурсе в этом же вузе на заочную и вечернюю бюджетные формы. Перенаправить документы можно будет по 21 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Голякова, помощник начальника Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь:

Мы предполагаем, что второй и третий день будут наиболее заполнены. Первый день традиционно достаточно спокойный, если вообще этот термин можно применить к приемной кампании.

Сергей Фомичев, абитуриент:

Этот институт мне понравился тем, что он учит профессиональных спасателей. Хотелось в первых ряда попасть сюда, побыстрее. Тем более чего тянуть, если я все решил.