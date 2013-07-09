Прямой эфир

Вузы силовых ведомств и сферы культуры Беларуси начали прием документов от абитуриентов

09 июля 2013 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередной этап вступительной кампании. 9 июля вузы силовых ведомств и сферы культуры Беларуси начали принимать документы от абитуриентов. Приемные комиссии будут работать каждый день, кроме воскресенья, с 9.00.

Те, кто выдержит вступительные испытания, но не пройдет на дневную бюджетную форму обучения, имеют право участвовать в конкурсе в этом же вузе на заочную и вечернюю бюджетные формы. Перенаправить документы можно будет по 21 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Голякова, помощник начальника Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь:
Мы предполагаем, что второй и третий день будут наиболее заполнены. Первый день традиционно достаточно спокойный, если вообще этот термин можно применить к приемной кампании.

Сергей Фомичев, абитуриент:
Этот институт мне понравился тем, что он учит профессиональных спасателей. Хотелось в первых ряда попасть сюда, побыстрее. Тем более чего тянуть, если я все решил.

# общество # Вступительная кампания # Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь # Ирина Голякова

Другие новости рубрики

Все новости
«Итальянская забастовка» литовских пограничников пока не отразилась на ситуации в пунктах пропуска
09 июля 2013 13:32

«Итальянская забастовка» литовских пограничников пока не отразилась на ситуации в пунктах пропуска

Молодые милиционеры Минска принесли присягу на площади Государственного флага
09 июля 2013 10:36

Молодые милиционеры Минска принесли присягу на площади Государственного флага

Народной артистке РСФСР Зинаиде Кириенко 9 июля исполнилось 80 лет
09 июля 2013 07:05

Народной артистке РСФСР Зинаиде Кириенко 9 июля исполнилось 80 лет