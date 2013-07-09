«Итальянская забастовка» литовских пограничников пока не отразилась на ситуации в пунктах пропуска

Новости Беларуси. Ситуация на белоруско-литовской границе из-за так называемой «итальянской забастовки» сотрудников погранслужбы Литвы остается сложной. Пропускная способность в пункте пропуска «Каменный лог – Мядининкай» снизилась в 4 раза.

Людей и транспорт, пересекающий границу, литовские пограничники проверяют строго в соответствии со своими должностными инструкциями: медленно и методично. В связи с этим погранкомитет Беларуси рекомендует воздержаться от пересечения рубежей в этом направлении либо выбирать другие маршруты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Бычковский, заместитель пресс-секретаря Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Пропускная способность в пунктах пропуска на этом направлении в несколько раз снижена в настоящий момент. Так, в частности, в пункте пропуска «Каменный лог» литовцы оформляют около 8 транспортных средств в час. Эта цифра обычно составляет 30-40 транспортных средств.

«Итальянскую забастовку» литовские пограничники начали 9 июля утром и продлится она до 8 часов 11 июля. Акции коснутся пунктов пересечения в Медининкай, Шальчининкай, Лаворишкес и Райгардас. Сотрудники пытаются добиться от властей повышения финансирования, обеспечения соцгарантий, начала реформ в правоохранительной системе.

О забастовке проинформированы посольства иностранных государств, МИД, Ассоциация перевозчиков, общественность Беларуси. Тем, кто спешит, рекомендуется выбрать другие погранпункты.

К слову, это далеко не первая подобная акция литовских пограничников. Да и мотивы не изменились. Сотрудники погранведомства страны-соседа требуют повысить зарплату. Кроме того, увеличения денежной компенсации за жилье, введения 40-часовой рабочей недели и выделение дополнительных средств.