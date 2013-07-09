Народной артистке РСФСР Зинаиде Кириенко 9 июля исполнилось 80 лет

Новости России. Она создала в кинематографе ярчайшие образы. Замечательной актрисе Зинаиде Кириенко 9 июля исполняется 80 лет. Народную артистку РСФСР с юбилеем поздравил президент Александр Лукашенко.

Зрители сразу запомнили образ Аксиньи из «Тихого дона» в фильме Сергея Герасимова. Эта роль принесла Кириенко большую популярность. Далее были «Судьба человека» Сергея Бондарчука, героическая кинопоэма Юлия Солнцева «Повесть пламенных лет», мелодрама Василия Пронина «Казаки», «Любовь земная» Евгения Матвеева. За исполнение этой роли в 1979 году Зинаида Михайловна была удостоена Госпремии СССР и звания народной артистки РСФСР.

У Кириенко два сына. Они подарили Зинаиде Михайловне пятерых внуков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.