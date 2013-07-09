Молодые милиционеры Минска принесли присягу на площади Государственного флага

Новости Беларуси. Клятва на верность родине. 9 июля молодые милиционеры приняли участие в торжественном ритуале принесения присяги, который впервые прошел на открывшейся площади Государственного флага в Минске. Совсем недавно эти молодые люди окончили гражданские учебные заведения и решили связать свою жизнь с органами внутренних дел.

Такое событие для этих молодых людей действительно уникально. Принесение присяги словно клятва Гиппократа: обещание не ошибиться да ещё постараться всегда быть профессионалом. С большой буквы.

Героями сегодняшнего дня стали более 60 человек. Традиции принесения присяги далеко не один год. Как правило, центрами становятся памятные места. Хатынь, Линия Сталина, а теперь ещё и площадь Государственного флага.

Первых гостей площадь Государственного флага приняла ровно неделю назад. И уже новые традиции. В торжественной церемонии открытия принял участие и Президент. Сегодня по-настоящему грандиозную работы сегодня видно за километры.

Сергей Мацко, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Неделю тому назад в столице нашего государства была открыта площадь Государственного флага, символизирующая нашу независимость и суверенитет. И мы приняли решение в этом знаковом для каждого гражданина нашей страны месте провести ритуал принесения присяги молодыми сотрудниками минской милиции.Хотим подчеркнуть торжественность этого момента в жизни молодого сотрудника.

Семидесятиметровая стела, флаг площадью практически сто квадратных метров. При этом сделан из особой водонепроницаемой и не тускнеющей на солнце ткани. Проект выбирали из 26 лучших. Теперь на проспекте Победителей главная площадка всех торжественных мероприятий.

Кстати, принять присягу на новой площади удостоился далеко не каждый.

Руслан Воскресенский, заместитель начальника Фрунзенского РУВД, подполковник милиции:

Сотрудники прошли ряд испытаний, очень волнительных, ответственных для них.

Кто-то принёс самую главную в профессиональной жизни присягу, а кто-то шагнул на очередную ступень. Ещё 15 милиционерам сегодня выдали табельное оружие. Вот и для Елены Сергеевны этот день тоже волнительный. Сыном своим гордится: в семье пусть и младший, но уже добился немало.

Елена Гладкая:

Я присутствовала на присяге у сына, сейчас я присутствую на этом торжественном процессе.

К слову, такое событие войдёт в личную историю каждого молодого милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиционеры:

Это очень торжественное мероприятия. Оно очень дорого для меня.

Сегодня на площади Государственного флага и герба Республики Беларусь я получил членский билет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Вступил, можно сказать, в ряды самой массовой, насколько мне известно, молодежной организации.