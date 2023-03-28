Въезда в Польшу ожидают более тысячи большегрузов. Таможенники искусственно замедляют процесс оформления

Новости Беларуси. Похолодание, обильные осадки и сильный ветер. Беларусь оказалась во власти стихии. В стране объявлен оранжевый уровень опасности, причем, по прогнозам синоптиков, завтра, 29 марта, ситуация не улучшится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резкая смена погоды усугубила и без того тяжелое положение грузоперевозчиков, которые вынуждены сутками стоять в очередях на границе. На въезде в Польшу выстроилась вереница из тысячи фур. Несмотря на огромное количество машин и погодные условия, контрольные службы сопредельной стороны по-прежнему оформляют транспорт с задержками. В час пропускают в лучшем случае 25 грузовиков.