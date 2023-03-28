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Въезда в Польшу ожидают более тысячи большегрузов. Таможенники искусственно замедляют процесс оформления

28 марта 2023 13:27
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Новости Беларуси. Похолодание, обильные осадки и сильный ветер. Беларусь оказалась во власти стихии. В стране объявлен оранжевый уровень опасности, причем, по прогнозам синоптиков, завтра, 29 марта, ситуация не улучшится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резкая смена погоды усугубила и без того тяжелое положение грузоперевозчиков, которые вынуждены сутками стоять в очередях на границе. На въезде в Польшу выстроилась вереница из тысячи фур. Несмотря на огромное количество машин и погодные условия, контрольные службы сопредельной стороны по-прежнему оформляют транспорт с задержками. В час пропускают в лучшем случае 25 грузовиков.

Въезда в Польшу ожидают более тысячи большегрузов. Таможенники искусственно замедляют процесс оформления-1

Растут очереди и на въездах в Литву. Скопления транспорта фиксируются во всех пунктах пропуска. Таможенники искусственно замедляют процесс оформления, не обращая внимание на причиняемые дальнобойщикам неудобства. Что касается легковых авто, наиболее загруженным остается польский «Тересполь» («Брест»).

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# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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