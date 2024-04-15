Более 860 тыс. жителей ЕС посетили Беларусь за 2 года по безвизу

На Западе давно забыли, что такое трансграничное партнерство. Там не перестают искать мнимые угрозы в любом шаге, который делает навстречу Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 апреля исполняется ровно два года, как первые жители ЕС получили право безвизового въезда в нашу страну. Сначала это коснулось граждан Литвы и Латвии, затем и Польши. За 2 года у нас побывали 866 тысяч гостей из граничащих с нами европейских государств.

И несмотря на искусственное создание барьеров, угрозы европейских политиков, а также образ государства-агрессора, который создают Беларуси в европейских СМИ, люди все равно приезжают к нам. Но, к сожалению, чем больше европейцев стремится попасть в Беларусь, тем жестче становятся ограничения на свободу передвижения.