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Более 860 тыс. жителей ЕС посетили Беларусь за 2 года по безвизу

15 апреля 2024 11:00
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На Западе давно забыли, что такое трансграничное партнерство. Там не перестают искать мнимые угрозы в любом шаге, который делает навстречу Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 860 тыс. жителей ЕС посетили Беларусь за 2 года по безвизу-1

15 апреля исполняется ровно два года, как первые жители ЕС получили право безвизового въезда в нашу страну. Сначала это коснулось граждан Литвы и Латвии, затем и Польши. За 2 года у нас побывали 866 тысяч гостей из граничащих с нами европейских государств.

И несмотря на искусственное создание барьеров, угрозы европейских политиков, а также образ государства-агрессора, который создают Беларуси в европейских СМИ, люди все равно приезжают к нам. Но, к сожалению, чем больше европейцев стремится попасть в Беларусь, тем жестче становятся ограничения на свободу передвижения.

# Туризм # общество

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