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Детское движение поисковых отрядов. Вот как белорусские школьники собирают факты о героях войны

15 апреля 2024 10:58
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Кто не помнит истории своей страны, тот не имеет будущего. Мудрость предков стала основой для воплощения грандиозного проекта. В нашей стране продолжает работу Национальный поисковый портал «Беларусь помнит. Помним каждого» – база судеб героев войны. Как продвигается работа? Об этом поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Рита Артемова, руководитель информационно-аналитического центра Центрального совета ОО «БРПО», и Иван Синичкин, заместитель директора главного редактора Издательского дома «Беларусь сегодня».

Юрий Царев, ведущий:
У нас есть замечательное детское движение поисковых отрядов. Давайте о нем поговорим.

Детское движение поисковых отрядов. Вот как белорусские школьники собирают факты о героях войны-1

Рита Артемова, руководитель информационно-аналитического центра Центрального совета ОО «БРПО»:
В проекте участвуют ребята, активисты Белорусской республиканской пионерской организации 13-14 лет. Как раз они и занимаются всей поисковой деятельностью, потом добавляют всю информацию на сайт, собирают сведения о своих близких, родственниках, односельчанах. Также они встречаются с ныне живущими ветеранами. Проводят в школах тематические акции.

Юрий Царев:
Накоплен огромный багаж в наших фондах. Как эти знания передаются подрастающему поколению?

Рита Артемова:
Ребята работают не только в архивах, в каждой школе есть перечень ветеранов, закрепленных за школой, они ходят к ним в гости, на встречи. Собирают информацию, фиксируют в приложении и на сайте. Также ребята пользуются электронными источниками. Педагоги и руководители координируют деятельность отрядов.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Александра Каштанова

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