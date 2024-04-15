Детское движение поисковых отрядов. Вот как белорусские школьники собирают факты о героях войны

Юрий Царев, ведущий: У нас есть замечательное детское движение поисковых отрядов. Давайте о нем поговорим.

Кто не помнит истории своей страны, тот не имеет будущего. Мудрость предков стала основой для воплощения грандиозного проекта. В нашей стране продолжает работу Национальный поисковый портал «Беларусь помнит. Помним каждого» – база судеб героев войны. Как продвигается работа? Об этом поговорили с гостями.

Рита Артемова, руководитель информационно-аналитического центра Центрального совета ОО «БРПО»:

В проекте участвуют ребята, активисты Белорусской республиканской пионерской организации 13-14 лет. Как раз они и занимаются всей поисковой деятельностью, потом добавляют всю информацию на сайт, собирают сведения о своих близких, родственниках, односельчанах. Также они встречаются с ныне живущими ветеранами. Проводят в школах тематические акции.

Юрий Царев:

Накоплен огромный багаж в наших фондах. Как эти знания передаются подрастающему поколению?

Рита Артемова:

Ребята работают не только в архивах, в каждой школе есть перечень ветеранов, закрепленных за школой, они ходят к ним в гости, на встречи. Собирают информацию, фиксируют в приложении и на сайте. Также ребята пользуются электронными источниками. Педагоги и руководители координируют деятельность отрядов.