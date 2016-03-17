Въезд-выезд в Крым для туристов через территорию Украины невозможен

Новости Беларуси. Въезд на территорию Крыма в 2016 году для белорусов останется прежним. Министерство иностранных дел обращает внимание, что при планировании отдыха и туризма за рубежом необходимо учитывать условия транзита, въезда-выезда, а также пребывания в том месте, куда они направляются.

В частности при поездках в Крым необходимо учитывать законодательство Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

При планировании поездки в Крым в сезон 2016 года необходимо исходить из того, что въезд-выезд на полуостров при следовании транзитом через территорию материковой Украины с туристическими целями не представляется возможным. Что касается посещения Крыма через территорию Российской Федерации, то гражданам Республики Беларусь следует иметь в виду, что это может послужить основанием для отказа во въезде указанным гражданам на территорию Украины и привлечении их к административной ответственности в соответствии с украинским законодательством.