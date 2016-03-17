Кухонная байка. Почему минчанке не удалось вернуть деньги за некачественную кухню?

Зрение человека очень избирательно: он хорошо видит свою беду и плохо свою вину. Но стоит ему посмотреть на других — и всё наоборот. Героиня этого сюжета в своей беде винит только себя. Там не досмотрела, здесь не обратила внимания, на это махнула рукой. Как результат: почти пять лет разбирательств и судебных тяжб. Дарья Грищук расскажет совсем не кухонную байку.



Любой знает, что путь к сердцу мужчины лежит через кухню женщины. Минчанка Елена Селюк на своем опыте убедилась, что через кухню путь лежит в суд. 2011 год женщина вспоминает с содроганием.

Елена Селюк:

Все началось с того, что захотелось поставить кухню, и я обратилась в одну из фирм для осуществления своей мечты. По итогу получилось, что мечта не сбылась.

Здесь Елена несколько преувеличивает. Мечта сбылась, но частично. С опозданием на три недели предприниматель все-таки привез кухню. Но, по утверждению женщины, несколько иной вариант: цвет и размеры гарнитура не соответствовали тем, которые она изначально заказывала.

Елена Селюк:

Не хватает, получается, с этой стороны. Здесь должно было быть на 10 см больше. Ну, я образно говорю. И вот здесь край должен быть ровный, и все должно быть в одну линию. И цвет. Это уже я заказывала сама, а это цвет, который сделали.

Сперва женщина попыталась решить ситуацию мирным путем. Но предприниматель, по словам женщины, лишь усмехнулся, сказал, что она ничего не докажет, и ретировался. Елена расстроилась. Причем надолго. Понадобилось два года, чтобы собраться силами и подать исковое заявление в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть 10,5 миллионов рублей.

Елена Селюк:

В первом суде я подавала по поводу цвета и по поводу того, что задержка произошла на три недели. Была назначена экспертиза, и экспертиза доказала, что цвет соответствует тому, который я заказывала. И по итогам этого дела я проиграла.

И, проиграв, Елена махнула на все рукой. Спустя три года, уже в 2015, женщина поняла, что готова к следующим судебным схваткам. С чем и отправилась в суд.

Елена Селюк:

Спустя время я пошла читать дело первое. Там нашла этот эскиз второй, которого я не видела А второй эскиз, который делала фирма для себя, на котором они помечали то, что я хочу, все мои пожелания, там были размеры уменьшены. И об этом мне не сообщили, а уже привезли уменьшенную кухню.

По словам Елены, она видела всего один чертеж, в котором не были указаны ни размеры, ни цвет. Эти параметры минчанка сообщала предпринимателям только в устной форме. Не только этот эскиз был главной причиной поражения Елены. К материалам дела также прилагался акт выполненных работ, который женщина подписала. Несмотря на это, женщина снова предприняла попытку вернуть деньги через суд. Последний назначил новую экспертизу, результаты которой на этот раз подтвердили правоту истицы.

Елена Селюк:

На основании всего суд Фрунзенского района вынес решение расторгнуть договор, вернуть мне сумму по договору, а не на сегодняшний момент, так как все это длится не первый год.

С решением суда Елена не согласилась. Ведь за заплаченные тогда 10,5 миллионов сегодня кухню не закажешь. Действительно, в 2011 году на указанную сумму можно было купить почти 1300 долларов, спустя почти пять лет — 500. Женщина подала кассационную жалобу, настояв на том, чтобы ей вернули деньги с привязкой к доллару. Но не одна она была недовольна решением суда. Ответчик также обжаловал решение суда, указав на то, что Елена подписала акт приема-передачи.

Елена Селюк:

Были поданы кассационные жалобы. И по итогу вынесли решение вообще в иске отказать. Применили срок исковой давности на основании того, что все эскизы я видела раньше и все знала.

Игорь Хатковский, юрист:

При приемке работы, когда изделие уже изготовлено, как правило, стороны подписывают акт выполненных работ. Есть ли какие-то претензии по качеству к изделию на момент его передачи, если есть - потребителю необходимо их указывать, потому что подписывая этот акт, он соглашается с теми условиями, с тем изделием фактически, которое ему передали.

Подписав этот акт, Елена подписала себе приговор. Ведь именно на этом основании было вынесено решение в иске отказать.

Игорь Хатковский, юрист:

То есть если это не тот цвет, который был изначально, не тот размер, если человек согласился, подписав этот акт, доказать, что он был введен в заблуждение стороной подрядчика, практически невозможно. В таких случаях, как правило, проводится независимая экспертиза.

Признать поражение Елена не желает и собирается в дальнейшем искать поддержки в вышестоящих судах.

Игорь Хатковский, юрист:

В данной ситуации нужно ждать ответа минского городского суда.

Сам предприниматель от комментариев категорически отказался, заметив, что Елена банальный потребитель-террорист. Кстати, о пожирателях душ продавцов высказался как-то и судья Партизанского района Андрей Барановский, который назвал белорусское законодательство в сфере защиты прав потребителей одним из самых жестких на территории СНГ. Также судья заметил, что потребители все чаще злоупотребляют своими правами в гражданском судопроизводстве.

Но кто все-таки жертва в этой многолетней борьбе, мы узнаем после суда. Будьте внимательными не только при выборе продавца, но и подписывая бумаги.