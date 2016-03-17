Съесть несъедобное. Что делать, если хлеб оказался с проволокой, а колбаса с камнями?

Еда была, есть и будет самым коварным наслаждением человечества. Героиня этого сюжета убедилась в этом на своем личном негативном примере. Ольга Пискарева о хлебе с металлом, который стал пищей для ума и рассуждений.

Еда - пища не только для тела и ума, но и повод для суда. В этом убедилась минчанка Наталья Сергеева. Женщина хотела купить хлеб с семечками, а приобрела хлебобулочное изделие с металлической стружкой.

Наталья Сергеева:

Ситуация, которая случилась со мной, я считаю неординарная. 5 января 2016 года я купила хлеб нарезной, с семечками, Знак качества 2014 года. Хлеб дорогой. Я принесла его домой, мы с дочкой вместе его покушали. Сначала мы не ощутили никаких проблем. Но последующие два куска оказались как бы роковыми, когда я кушала, изо рта вытащила 3 см проволоки.

Необычные находки в еде, опасные для тела и духа, перестают быть редкостью. Так, в пиве нередко заводятся грызуны, исцеляя мужчин и дам от пьянства и попадая в анекдоты. Потребители делают открытия в области зоологии, находят окурки в булочках, гвозди в колбасе. Как поступить, если вы вдруг оказались одним из «счастливчиков» и что делать с подобными сюрпризами?

Юлия Кувшинова, и.о. заведующего отдела гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

При выявлении продукции негарантированного качества в торговле покупатель может сделать запись в книге жалоб и предложений, информировать производителя продукции, а также информировать органы и учреждения, которые осуществляют контрольно-надзорные мероприятия.

Во Франции чуть более полувека назад на свет появился человек, который мог съесть несъедобное. Мужчина поглощал металл, стекло, резину от таких предметов, как велосипеды, телевизоры, или даже самолёт. На самолет у него ушло около двух лет. Наталья Сергеева последователем француза становиться не желает и всерьез опасается за свое здоровье.

Наталья Сергеева:

Я испытала шок за свое здоровье, пошла и обратилась в поликлинику. В итоге был снят рентген в трех ракурсах. Врач сделала заключение, что в моем желудке находится металлическая проволока 1 см. Я выдвинула производителю требования возмещение морального ущерба в размере 20 млн. белорусских рублей и путевку в санаторий.

Действительно, последствия, на организм человека, после употребления продукции с «сюрпризами» могут быть самыми непредсказуемыми. Юристы потребителя поддерживают и утверждают, что при достаточном количестве подтверждающих фактов доказать вину производителя несложно.

Игорь Колбаса, юрист:

Если идет влияние на здоровье, прежде всего, нужно обратиться к врачу, чтобы установили факт. Когда будет получен документ, можно обращаться в любую юридическую организацию, где вам помогут составить исковое заявление. И на основании этого искового заявления подавать в суд и выигрывать процесс.

Наталья, человек терпимый, но не настолько, чтобы включать в рацион своей семьи металлическую стружку. Хлеб, обогащенный железом столь необычным способом, женщина не оценила. Однако, прежде чем отправиться в суд, Наталья обратилась к директору производства.

Наталья Сергеева:

Через пару дней ко мне пришли представительницы хлебозавода, которые были удивлены и шокированы. Сказали, что их директор тоже шокирован. Сказали, что решат этот вопрос, но в итоге прислали мне письмо, в котором оказалось, что данной ситуации не существует, на производстве у них все хорошо, работники работают изумительно, и данный факт они не подтверждают.

В ходе рассмотрения обращения производственно-технологической лабораторией хлебозавода проведена проверка по соблюдению санитарных норм и правил по всем стадиям технологического процесса производства хлеба. Приняты меры по усилению трудовой дисциплины, соблюдению требований. Таким образом, о металлической стружке, в производимой предприятием продукции, в письме не сказано ни слова. Обо всем и ни о чем.

Во многих странах издавна существовала профессия рыночного инспектора. В древнем Китае эту должность занимал великий философ Конфуций. Кстати, в той же Австрии, в 15 веке, продавец прокисшего молока в наказание должен был его выпить. А во Франции в 16 веке покупатели протухших яиц были обязаны закидать ими того, кто эти яйца продал. Какая ответственность предусмотрена для недобросовестных производителей сегодня?

Юлия Кувшинова, и.о. заведующего отдела гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

В соответствии с законом РБ о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции, ответственность за качество и безопасность производимой продукции несет производитель. За нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 16.8 административного кодекса РБ , что влечет наложение штрафа на должностных лиц 30 базовых величин, на ИП до 50 базовых величин и на юр. лицо до 200 базовых величин.

Кстати, в независимой лаборатории возможно определить лишь природу попавшего в продукт объекта. А вот для того, чтобы узнать, каким образом металлическая стружка попала в хлеб, нужно проводить расследование непосредственно на производстве. Не получив внятного ответа на свое обращение в письме, Наталья решительно настроена получить его в суде.

Наталья Сергеева:

Хочу сказать, что никогда больше такой хлеб покупать не буду, потому что у меня такое ощущение, будто я вынимаю жменю металла. Мое возмущение еще и потому, что хлеб едят не только взрослые, но и дети. Поэтому я буду еще обращаться в суд.

Еда, с неожиданными добавками, которая не возбуждает аппетит, а вызывает отвращение. Большая редкость или неотъемлемая часть реальности? Мы вышли на улицы нашего города и попытались найти ответ на этот вопрос.

Минчане:

Я встречалась с некачественными продуктами питания, с жучками. Я не знаю, почему эти инородные вещества появляются. Скорее всего, это вселенский заговор.

В колбасе камешки были. Зубы не сломал.

В сосиске находили этикетку от нее же.

Находил в колбасе соломинку. В сухой колбасе.

Мы не призываем вас приобретать хлебопечь и вести натуральное хозяйство, просто будьте внимательны. Ведь с пищей то же самое, что и с поглощением любой информации. Важно не то, сколько ты поглотил, а сколько из этого пошло на пользу.

Любопытно, как повела бы себя Наталья, если бы нашла в хлебе золотую цепочку, как это совсем недавно сделал россиянин Андрей Петров. Американке Сандре Джонс повезло больше, в пачке печенья она обнаружила 10.000 долларов.