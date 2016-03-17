Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ порядка 40 телефонных обращений. Со всей страны звонят взрослые и дети, рабочие и политики, бизнесмены и пенсионеры. Жалуются на ЖКХ, погоду, дураков, жуликов, хамов. По наиболее интересным жалобам мы снимаем сюжеты.

Вопрос от Анны Степановой из Мозыря:

Недавно стала свидетелем, как продавец в магазине не продала 15-летнему парню безалкогольное пиво. Права ли продавец? С какого возраста подросткам можно продавать безалкогольное пиво?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с правилами осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания несовершеннолетним в возрасте до 18 лет запрещается продажа алкогольных и слабоалкогольных с объемной долей этилового спирта не более 7% напитков, пива и табачных изделий. Иными словами, продажа пива, каким бы оно ни было – слабоалкогольным или безалкогольным, лицам до 18 лет продажа запрещена.