Вторую взлетно-посадочную полосу в национальном аэропорту «Минск» планируют открыть до конца апреля

Новости Беларуси. Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту готовится к прохождению сертификации. Уже проведены все необходимые для этой процедуры испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство велось более трех лет с применением передовых технологий. Сметная стоимость объекта превысила 300 миллионов долларов. Новая полоса длиннее действующей на 60 метров, оснащена самым современным оборудованием и позволит принимать все типы самолетов. Ожидается, что официально она будет открыта до конца месяца.