Из-за Кристины Орбакайте задержали поезд «Минск-Москва»

Владимир Базылев, начальник фирменного поезда «Беларусь»:

Был концерт у неё в Минске и наша публика так долго не отпускала, что нам пришлось даже поезд на 5 минут задержать, чтобы она успела к нам, чтобы поехать в Москву. Но это на нашей поездке не сказалось, уже до следующей станции всё это время нагнали.