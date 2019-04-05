Из-за Кристины Орбакайте задержали поезд «Минск-Москва»

Новости Беларуси. Поезд «Минск-Москва». За ночным чаем начальник поезда откровенничает о «звёздных» пассажирах, которых в Минске принимают, как дома. Свежий пример – Кристина Орбакайте, рассказали в фильме «Знак равенства».
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Владимир Базылев, начальник фирменного поезда «Беларусь»:
Был концерт у неё в Минске и наша публика так долго не отпускала, что нам пришлось даже поезд на 5 минут задержать, чтобы она успела к нам, чтобы поехать в Москву. Но это на нашей поездке не сказалось, уже до следующей станции всё это время нагнали.