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Из-за Кристины Орбакайте задержали поезд «Минск-Москва»

05 апреля 2019 16:54
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Новости Беларуси. Поезд «Минск-Москва». За ночным чаем начальник поезда откровенничает о «звёздных» пассажирах, которых в Минске принимают, как дома. Свежий пример – Кристина Орбакайте, рассказали в фильме «Знак равенства».

Полностью фильм смотрите здесь

Из-за Кристины Орбакайте задержали поезд «Минск-Москва»-1

Владимир Базылев, начальник фирменного поезда «Беларусь»:
Был концерт у неё в Минске и наша публика так долго не отпускала, что нам пришлось даже поезд на 5 минут задержать, чтобы она успела к нам, чтобы поехать в Москву. Но это на нашей поездке не сказалось, уже до следующей станции всё это время нагнали.

# Российские исполнители # общество # Владимир Базылев

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