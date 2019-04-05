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«Мне всегда нравилось слово «вандроўка». Как в МГУ учат белорусский язык

05 апреля 2019 17:10
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Новости Беларуси. Это – группа студентов Московского университета. Язык Купалы и Коласа изучают второй год, рассказали в фильме «Знак равенства».

Полностью фильм смотрите здесь

«Мне всегда нравилось слово «вандроўка». Как в МГУ учат белорусский язык -1

Среди них и Андрей Шляховский. Но откуда у коренного москвича почти белорусская фамилия?

Андрей Шляховский, студент МГУ (Россия):
Кто-то есть, но очень далеко. Дакладна не магу ведаць.

Для Андрея белорусский язык стал четвёртым и самым любимым из группы славянских.

«Мне всегда нравилось слово «вандроўка». Как в МГУ учат белорусский язык -4

Андрей Шляховский:
Мне всегда нравилось слово «вандроўка», потому что оно такое – таит в себе некую тайну всех этих путешествий, странствий. И в этом слове, я думаю, очень точно отражается смысл этого понятия.

«Гузік», мне ещё очень нравится «шуфлядка» – я думаю, многие белорусы знают, что это такое.

А у многих русских, особенно, когда они приезжают в Беларусь, это слово зачастую вызывает удивление. У нас – не шуфлядка, у нас – шкафчик, ящичек.

# Иностранные языки # общество # Андрей Шляховский

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