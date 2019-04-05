«Мне всегда нравилось слово «вандроўка». Как в МГУ учат белорусский язык

Новости Беларуси. Это – группа студентов Московского университета. Язык Купалы и Коласа изучают второй год, рассказали в фильме «Знак равенства».

Для Андрея белорусский язык стал четвёртым и самым любимым из группы славянских.

Андрей Шляховский, студент МГУ (Россия): Кто-то есть, но очень далеко. Дакладна не магу ведаць.

Среди них и Андрей Шляховский. Но откуда у коренного москвича почти белорусская фамилия?

Андрей Шляховский:

Мне всегда нравилось слово «вандроўка», потому что оно такое – таит в себе некую тайну всех этих путешествий, странствий. И в этом слове, я думаю, очень точно отражается смысл этого понятия.

«Гузік», мне ещё очень нравится «шуфлядка» – я думаю, многие белорусы знают, что это такое.

А у многих русских, особенно, когда они приезжают в Беларусь, это слово зачастую вызывает удивление. У нас – не шуфлядка, у нас – шкафчик, ящичек.