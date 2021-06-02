Игорь Луцкий: «Молодёжь должна думать и говорить свободно»

Новости Беларуси. Молодежь должна быть в авангарде общества. Такое мнение высказал 2 июня заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на Пленуме Центрального комитета молодежной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К активу БРСМ в ходе работы пленума подключились онлайн более 300 лидеров организации со всех регионов страны. В повестке – стратегия развития на ближайшие годы. Как было отмечено в ходе дискуссии, БРСМ не хватает ярких лидеров. Крупнейшая молодежная организация – это кадровый резерв государства. БРСМ известен своими знаковыми проектами. Но сегодня необходимо активнее формировать свою медийную повестку и создавать молодежные тренды.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Самое главное – это патриотическое воспитание, нравственно-духовное воспитание молодежи, здоровый образ жизни, то, что молодежь должна тянуть за собой всех-всех-всех, должна быть в авангарде. Конечно, для нас важны молодежные активисты. Они не должны отсиживаться где-то в стороне, они должны быть в обществе, доносить обществу свою позицию. Молодежь – это какое-то скорее неформальное общение, поэтому мы бы не хотели это все зарегулировать. Молодежь должна думать и говорить свободно. И рассказывать о перспективах, думать о перспективах развития страны.

Предложения, которые войдут в стратегию развития, готовы принять от каждого. Для этого было предложено провести в августе внеочередной 44-й съезд БРСМ.