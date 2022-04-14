«Пока погода, есть возможность заработать». Как проходит посевная в Оршанском районе, рассказали сами аграрии

Новости Беларуси. Аграрии страны засеяли больше половины площадей, отведенных под яровые культуры, а это более 350 тысяч гектаров. В лидерах, бесспорно, брестский регион – 94 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти в финальном темпе идут Гродненская и Гомельская области. К севу подключились и все районы Витебской, а это около 130 сельхозорганизаций. Чтобы успеть вовремя, трудятся даже в ночные смены, ведь на кону продовольственная безопасность страны. Репортаж Виктора Пралича.

Еще неделю назад на полях Оршанского района лежал снег. А буквально на днях агрономы разрешили аграриям выйти в поля. Техника в работе уже третьи сутки.

Александр Стабровский, механизатор сельхозпредприятия «Заднепровский»:

Пока погода, есть возможность заработать, отсеяться вовремя. По норме за 8 часов 24 гектара. Был рекорд и 70, но это на длинных гонах. В этом году еще только начали, такого не достигли.

Дмитрий Беганский, главный агроном сельхозпредприятия «Заднепровский»:

Слаженная работа от нашего руководителя, нашей инженерной службы, агрономической. Все у нас налажено, поэтому, я думаю, лишь бы погода не подвела, недели за две управимся. С такими темпами посеем. Чтобы не упустить ни минуты, четко организована вся логистика. За каждой сеялкой закреплено сразу два трактора для подвозки семян и удобрений. Позаботились и о механизаторах. Прямо в поле подвозят горячие обеды.

Елена Тузкова, повар сельхозпредприятия «Заднепровский»:

Я знаю, кто чаще хочет есть, к тем едем первыми. Выстраиваем свой маршрут, чтобы рационально использовать свое время.

Сергей Суворов в сельском хозяйстве недавно. Пошел по стопам отца. В «Заднепровский» попал по распределению, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Потому неудивительно, что руководство доверило энергонасыщенный трактор. Чтобы ускорить темпы, техника работает круглые сутки. Уже вечером Сергей передаст руль своему отцу.

Сергей Суворов, механизатор сельхозпредприятия «Заднепровский»:

Смена день-ночь, с 6 до 6 пересменка. Вот так вот. Я в день, он в ночь работает. В основном сейчас надо готовить для посева поля. С чизелем походить. В основном сейчас чизель будет ходить.

Из более чем 200 сельхозорганизаций в Витебской области к массовому севу приступили около 130. Несмотря на то, что в эти дни стоит солнечная погода, на некоторых полях почва все же переувлажнена, а местами и вовсе стоит вода.

Андрей Константинов, заместитель председателя Оршанского райисполкома:

Здесь самое главное – успеть быстрее-быстрее, во все агротехнические сроки посеяться. Мы стимулируем механизаторов премиями, дополнительными бонусами, как сейчас говорят. Многим потом по итогам выделяется и жилье, строится жилье у нас ведомственное. То есть всяческие поощрения, которые дают результат.