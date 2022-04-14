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«Пока погода, есть возможность заработать». Как проходит посевная в Оршанском районе, рассказали сами аграрии

14 апреля 2022 18:51
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Новости Беларуси. Аграрии страны засеяли больше половины площадей, отведенных под яровые культуры, а это более 350 тысяч гектаров. В лидерах, бесспорно, брестский регион – 94 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти в финальном темпе идут Гродненская и Гомельская области. К севу подключились и все районы Витебской, а это около 130 сельхозорганизаций. Чтобы успеть вовремя, трудятся даже в ночные смены, ведь на кону продовольственная безопасность страны.

Репортаж Виктора Пралича.

«Пока погода, есть возможность заработать». Как проходит посевная в Оршанском районе, рассказали сами аграрии-1

Еще неделю назад на полях Оршанского района лежал снег. А буквально на днях агрономы разрешили аграриям выйти в поля. Техника в работе уже третьи сутки.

«Пока погода, есть возможность заработать». Как проходит посевная в Оршанском районе, рассказали сами аграрии-4

Александр Стабровский, механизатор сельхозпредприятия «Заднепровский»:
Пока погода, есть возможность заработать, отсеяться вовремя. По норме за 8 часов 24 гектара. Был рекорд и 70, но это на длинных гонах. В этом году еще только начали, такого не достигли.

«Пока погода, есть возможность заработать». Как проходит посевная в Оршанском районе, рассказали сами аграрии-7

Дмитрий Беганский, главный агроном сельхозпредприятия «Заднепровский»:
Слаженная работа от нашего руководителя, нашей инженерной службы, агрономической. Все у нас налажено, поэтому, я думаю, лишь бы погода не подвела, недели за две управимся. С такими темпами посеем.

Чтобы не упустить ни минуты, четко организована вся логистика. За каждой сеялкой закреплено сразу два трактора для подвозки семян и удобрений. Позаботились и о механизаторах. Прямо в поле подвозят горячие обеды.

«Пока погода, есть возможность заработать». Как проходит посевная в Оршанском районе, рассказали сами аграрии-10

Елена Тузкова, повар сельхозпредприятия «Заднепровский»:
Я знаю, кто чаще хочет есть, к тем едем первыми. Выстраиваем свой маршрут, чтобы рационально использовать свое время.

«Пока погода, есть возможность заработать». Как проходит посевная в Оршанском районе, рассказали сами аграрии-13

Сергей Суворов в сельском хозяйстве недавно. Пошел по стопам отца. В «Заднепровский» попал по распределению, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Потому неудивительно, что руководство доверило энергонасыщенный трактор. Чтобы ускорить темпы, техника работает круглые сутки. Уже вечером Сергей передаст руль своему отцу.

«Пока погода, есть возможность заработать». Как проходит посевная в Оршанском районе, рассказали сами аграрии-16

Сергей Суворов, механизатор сельхозпредприятия «Заднепровский»:
Смена день-ночь, с 6 до 6 пересменка. Вот так вот. Я в день, он в ночь работает. В основном сейчас надо готовить для посева поля. С чизелем походить. В основном сейчас чизель будет ходить.

«Пока погода, есть возможность заработать». Как проходит посевная в Оршанском районе, рассказали сами аграрии-19

Из более чем 200 сельхозорганизаций в Витебской области к массовому севу приступили около 130. Несмотря на то, что в эти дни стоит солнечная погода, на некоторых полях почва все же переувлажнена, а местами и вовсе стоит вода.

«Пока погода, есть возможность заработать». Как проходит посевная в Оршанском районе, рассказали сами аграрии-22

Андрей Константинов, заместитель председателя Оршанского райисполкома:
Здесь самое главное успеть быстрее-быстрее, во все агротехнические сроки посеяться. Мы стимулируем механизаторов премиями, дополнительными бонусами, как сейчас говорят. Многим потом по итогам выделяется и жилье, строится жилье у нас ведомственное. То есть всяческие поощрения, которые дают результат.

«Пока погода, есть возможность заработать». Как проходит посевная в Оршанском районе, рассказали сами аграрии-25

Виктор Пралич, корреспондент:
Спустя более 10 лет в Оршанском районе возобновят посадку сахарной свеклы. Договоренности с одним из перерабатывающих комбинатов нашей страны уже есть. Кроме этого, впервые на поля оршанского региона выйдут сеялки с семенами подсолнечника. Сев этой солнцелюбивой культуры намечен на конец апреля.

# Сельское хозяйство # общество # Дмитрий Беганский # Андрей Константинов # Виктор Пралич # Фотофакт

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