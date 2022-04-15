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Белорусские пограничники сбили беспилотник на границе с Литвой

15 апреля 2022 06:28
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Новости Беларуси. Мы им помощь, а они к нам с разведкой. Белорусские пограничники сбили беспилотный летательный аппарат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники сбили беспилотник на границе с Литвой-1

Инцидент произошел накануне вечером. Квадрокоптер был замечен в районе белорусско-литовской границы. Беспилотник летел с литовской стороны на нашу территорию. Дабы не допустить нарушения воздушного пространства и пресечь противоправную деятельность, пограничники открыли огонь.

Белорусские пограничники сбили беспилотник на границе с Литвой-4

В итоге стражи белорусской границы сбили квадрокоптер. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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