Белорусские пограничники сбили беспилотник на границе с Литвой

Новости Беларуси. Мы им помощь, а они к нам с разведкой. Белорусские пограничники сбили беспилотный летательный аппарат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мы им помощь, а они к нам с разведкой. Белорусские пограничники сбили беспилотный летательный аппарат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел накануне вечером. Квадрокоптер был замечен в районе белорусско-литовской границы. Беспилотник летел с литовской стороны на нашу территорию. Дабы не допустить нарушения воздушного пространства и пресечь противоправную деятельность, пограничники открыли огонь.
В итоге стражи белорусской границы сбили квадрокоптер. Выясняются все обстоятельства произошедшего.