«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Новости Беларуси. В течение двух-трех лет в Беларуси планируется закрыть все мусорные мини-полигоны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас их около 1 тысячи, хотя еще пять лет назад было 10 тысяч. То есть работа целенаправленная и планомерная. Основная причина закрытия – несоответствие экологическим требованиям.

Дело важное и нужное. Помимо экологической составляющей, есть и экономический аспект, связанный с раздельным сбором и последующей переработкой. Но сомнения все же есть: могут ли местные власти предоставить альтернативу, которая устраивает население?

Чего скрывать: многие испокон веков носят мусор на мини-полигоны. И если не предложить другой приемлемый вариант, будут складировать где попало, как только свалка закроется. Да, предусмотрена ответственность, но за всеми не уследишь. И на сознательность надеяться приходится далеко не во всех случаях. Куда вынести или кто заберет сор из избы? Ответы ищем в материале корреспондента Александра Добрияна.

Для Дмитрия Янкова отходы – это профессиональная зона ответственности. Эколог переехал жить в деревню пять лет назад. На своем подворье Дмитрий старается свести количество мусора к минимуму: органика идет на компост, вторичное сырье разделяется по видам и сдается.

Дмитрий Янков, эколог:

Уже несколько лет, как заключили договора на вывоз отходов. И два раза в неделю приезжает машина, которая прямо из-под дома вывозит отходы. Те виды отходов, которые перерабатываются (вторичка – стекло, ПЭТ-бутылки), принимаются у нас в центре сельсовета раз в неделю. Так было не всегда. Коренных жителей в Красном Октябре нет уже лет десять, но следы их жизнедеятельности повсюду. XX век под каждым забором.

Дмитрий Янков:

Мы понемножку сортируем и разгребаем всё то, что было вывалено людьми предыдущих поколений. То есть люди просто выбрасывали мусор. Мини-полигон был на каждом подворье.

За последнее десятилетие в «мусорном» вопросе на селе произошла настоящая революция: стихийные свалки ликвидировали, самые крупные легализовали и превратили в мини-полигоны твердых бытовых отходов.

Наталья Гоманова, начальник цеха коммунального предприятия:

Что такое мини-полигоны на сегодняшний момент? Раньше это были несанкционированные свалки. Мы их в более или менее божеский вид привели. И когда начали рекультивацию и начали углубляться внутрь этих отходов, которые мы не перебирали, мы оттуда еще столько достали всего! Особенно стекла. Железа там целые машины лежали.

Но это был лишь промежуточный результат. Предстояло организовать на селе централизованный вывоз мусора на крупные станции сортировки и закрыть мини-полигоны раз и навсегда. И здесь мнения разделились: отказаться от привычки самим посещать свалку, да еще и платить «за мусор» оказались готовы далеко не все селяне.

Я боролся до конца! Григорий Кушнер из Речицкого района держался до последнего. Пенсионер считает, что в деревне можно прожить, не производя мусор: что-то закопать, а что-то сжечь. Это же не город.

Александр Добриян, корреспондент:

Я же знаю, вы один из последних, кто не сдавался до конца.

Григорий Кушнер, житель деревни Молчаны:

Да, это я. Уже не в обиде вроде бы все. Всё стало на место. Сразу поворушились, поскандалили между собой. А сейчас нормально. Для того, чтобы оценить преимущества нововведений, селянам понадобилась пара лет.

Александр Добриян:

Закрытие мини-полигонов существенно упростило жизнь сельских жителей. Теперь для решения мусорного вопроса отходы просто нужно вынести со двора и оставить возле дороги. Мусор заберут по установленному графику без вашего участия. Это комфорт, за который нужно платить, однако цена копеечная: всего 1 рубль в месяц. К слову, ни один сельский житель из четырех посещенных при подготовке этого сюжета районов вернуться к прежним порядкам не пожелал.

Андрей Маклаков, житель деревни Ивольск:

Вывоза не было, кто куда мог, туда и вывозил. Кучи эти лежали: там, там, там свалки эти были. А теперь замечательно даже.

Любовь Сивенкова, житель деревни Ивольск:

Раньше думаешь: «Куда завести? Куда его выбросить?». А сейчас нормально. Теперь приезжают без проблем. Только выноси, возле дома поставь – приедут, заберут. Гектар за гектаром свалки исчезают с белорусской земли. Например, в Жлобинском районе к 2020 году из изначальных 31 мини-полигонов останется всего два. При этом 100 % всего мусора, собранного на селе, уже сегодня сортируется: объемы заготовки вторсырья после закрытия мини-полигонов в районе выросли сразу в 1,5 раза.

Валерий Веремейчик, технический директор коммунального предприятия:

В будущем должна быть углубленная переработка, углубленная сортировка и дальнейшая переработка так называемых «хвостов» после станции сортировки либо методом пиролиза, либо методом сжигания с получением тепловой и электрической энергии.