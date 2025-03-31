Второй отряд белорусских спасателей отправится в Мьянму в начале этой недели
Второй отряд белорусских спасателей отправится в Мьянму в начале этой недели. По поручению главы государства также в страну планируется направить два борта с гуманитарной помощью. Напомним, самолет Министерства обороны Беларуси вылетел с аэродрома Мачулищи в выходные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зону бедствия направилась первая часть отряда спецназначения «ЗУБР» – это 33 человека, два кинологических расчета, специальная техника. Также на борту экипировка и оборудование для оказания помощи людям. По прибытии первым делом специалистам нужно оборудовать лагерь и создать оптимальные условия для работы и жизни команды. В лагере откроют медицинский пункт.
Юрий Гелеклиди, врач республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси:
Основные усилия будут на спасение и оказание первой помощи людям, заблокированным в завалах. Для этого у нас есть необходимые оборудования, медикаменты, готовы такую помощь оказывать. В наших медицинских компетенциях работников МЧС входит возможность оказывать помощь непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Можем оказывать такие виды помощи, как иммобилизацию, проведение противошоковых мероприятий, обезболивания. Все необходимые медикаменты и оборудование у нас есть с собой. В том числе и сложное медицинское оборудование.
Беларусь не единственная страна, которая откликнулась на просьбу о помощи. В Мьянме также спасатели из России, США, Индии и Китая. После первой ориентировки на месте сразу же начинается поисково-спасательная работа.
Сергей Воронцов, руководитель сводного отряда МЧС России:
В город Мандалай, 400 километров отсюда, будет отправлена мобильная группа для проведения разведки и определения масштабов разрушения. Планируем в ближайшее время, в ближайшие сутки провести расчеты и основную группировку вывезти в город Мандалай.
По последним данным, 1 700 человек погибли при землетрясении в Мьянме. Об этом сообщают власти страны. Количество жертв, скорее всего, будет расти – 300 человек числятся пропавшими без вести, также около 3 400 получили ранения. При этом поисками охвачены еще не все районы. Координацией спасательной работы иностранных миссий, в том числе белорусской, занимается международная консультативная группа, она работает под эгидой ООН. Для оперативной передачи информации налажена спутниковая связь с центром управления в Минске.