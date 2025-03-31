Второй отряд белорусских спасателей отправится в Мьянму в начале этой недели. По поручению главы государства также в страну планируется направить два борта с гуманитарной помощью. Напомним, самолет Министерства обороны Беларуси вылетел с аэродрома Мачулищи в выходные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зону бедствия направилась первая часть отряда спецназначения «ЗУБР» – это 33 человека, два кинологических расчета, специальная техника. Также на борту экипировка и оборудование для оказания помощи людям. По прибытии первым делом специалистам нужно оборудовать лагерь и создать оптимальные условия для работы и жизни команды. В лагере откроют медицинский пункт.

Юрий Гелеклиди, врач республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Основные усилия будут на спасение и оказание первой помощи людям, заблокированным в завалах. Для этого у нас есть необходимые оборудования, медикаменты, готовы такую помощь оказывать. В наших медицинских компетенциях работников МЧС входит возможность оказывать помощь непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Можем оказывать такие виды помощи, как иммобилизацию, проведение противошоковых мероприятий, обезболивания. Все необходимые медикаменты и оборудование у нас есть с собой. В том числе и сложное медицинское оборудование.

Беларусь не единственная страна, которая откликнулась на просьбу о помощи. В Мьянме также спасатели из России, США, Индии и Китая. После первой ориентировки на месте сразу же начинается поисково-спасательная работа.

Сергей Воронцов, руководитель сводного отряда МЧС России:

В город Мандалай, 400 километров отсюда, будет отправлена мобильная группа для проведения разведки и определения масштабов разрушения. Планируем в ближайшее время, в ближайшие сутки провести расчеты и основную группировку вывезти в город Мандалай.