Смертельно опасное увлечение! Как уберечь детей от вейпов и какие последствия электронок?

Некоторое время назад в Беларуси была зарегистрирована первая смерть от вейпа. Скончалась девочка-подросток. Незадолго до трагедии она курила электронную сигарету. Случай фатальный, но что дальше? Только вдумайтесь, наши дети вейпят уже в начальной школе. А в 9 классе курит каждый пятый, пребывая буквально в сладкой неге, что в этом нет ничего опасного, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Насколько вреден дым без огня и как уберечь детей от сомнительных девайсов, разбиралась Арина Попова.

Медики давно бьют в набат: то, что изначально продвигалось производителями как здоровая альтернатива сигаретам, тоже дает осложнения на легкие. В Международной классификации болезней даже появился термин «болезнь вейперов». Команда «Недели» решила самостоятельно проверить влияние длительного употребления электронных сигарет на организм.

Хочется бросить, начинаешь бросать, и через полдня голова кружится, слабость дикая, ни о чем думать не можешь.

Семь лет назад он впервые затянулся, а после уже и по полной втянулся. На условиях анонимности молодой человек согласился пройти медобследование. В центре пульмонологии при помощи компьютерной томографии у нашего героя нашли симптомы фиброза начальной стадии. Это заболевание, при котором в легких появляются рубцы. Насколько охотно продают вейп школьникам – провели соцэксперимент Дальше в нашем протоколе обследования – спирография. Результатом тестов стала почти половина невыполненных нормативов. Врачи подытожили: формально молодой человек пока здоров, но негативные изменения уже дают о себе знать.

Дмитрий Рузанов, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии:

Попадание любого чужеродного вещества, кроме воздуха, в легкие может быт связано с какими-то патологическими изменениями.

И это еще последствия вдыхания сертифицированной жидкости. А ведь ее можно приготовить самостоятельно. И такой микс может нанести гораздо больший ущерб. Часто этим промышляют подростки. В сети полно обучающих роликов. Тут можно банально не рассчитать пропорции и получить никотиновое отравление.

Арина Попова, корреспондент:

В народе это называется «самозамес», когда компоненты, входящие в состав жидкости для вейпа, покупаются на маркетплейсах и смешиваются дома самостоятельно. Так, например, в состав жидкости входят глицерин и пропиленгликоль. Да, они пищевые, но именно при нагревании оказывают негативное влияние не только на органы дыхания, но и, например, на нервную систему. О вреде никотина, который также есть в составе, рассказывать уже давно никому не нужно. Ну и, разумеется, все это с приятным ароматом фруктов. Вот что называется, гробят жизнь своими собственными руками.