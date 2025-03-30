В малом дворе не щелкают. Есть ли решение проблемы парковок в Минске?

Парковки – тема, которая заставляет поволноваться жителей больших городов. Города растут, особенно столица, жителей, как и машин, с каждым годом становится больше, а вот парковочных мест нет. Что с этим делать и как избавиться от хронической проблемы, разбирались в программе «Неделя» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Этот двор по улице Лынькова прославился на всю страну. Еще недавно здесь действовали свои правила парковки. Предприимчивые водители бронировали места для своих автомобилей с помощью подручных предметов.

Одни в качестве брони брали пластиковые ведра, другие – что-то более весомое, как вариант – кирпичи. Так местные жители обозначали, что никто, кроме них, не может занять это место. И метод работал. Тем более был здесь эдакий смотрящий за двором.

– Вагончик чей-то стоял.

– И что в этом вагончике было?

– Кто-то сидел там.

Наверное, какие-то жильцы тут просто собрались и организовали парковку. По словам местных, с дежурным из вагончика можно было договориться. А за небольшую плату смотрящий разрешал припарковать здесь автомобиль. Но в основном эта стоянка была для своих. А если же чужак все же рисковал оставить свое авто, в дело шли саморезы.

Какие-то местные были, точно не знаю. Потому что я сюда никогда не заезжал. И все про это знали, просто сюда никогда не заезжали. Спустя несколько лет парковочные захватчики асфальтированное поле заработка освободили. Сейчас здесь правила, как и везде: в малом дворе не щелкают, приехал – занял. Никакого резервирования. Прежние средства брони (кирпичи до ведра) коммунальники отправили на свалку. Убрали и прицеп-вагончик. А сотрудники ГАИ напомнили, что загромождение автомобильных дорог влечет за собой штраф.

Сейчас без проблем: приехал, поставил.

Соседские войны за парковочное место под окном не только в этом дворе. Основная причина – хватает не всем. Но есть альтернатива – специально оборудованные стоянки. Только в Минске их больше сотни на 27 тысяч машино-мест. Такие инфраструктурные решения востребованы. Их заполняемость – около 85 %. Все для клиента. Уже скоро появится и мобильное приложение.

Андрей Зырянов, генеральный директор Государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Программа будет разрабатываться, она будет включать в себя как работу с платными парковками, которые в центральной части города, также она будет работать и со всеми автостоянками объединения. То есть можно будет дистанционно заключить договор, приехать, стоянка будет уже знать, что вы наш клиент.

Это одна из стоянок в микрорайоне Малиновка. Она вмещает больше 250 автомобилей. И заехать сюда можно в любое время. Сохранность 24/7 обеспечивает контролер.

Наталья Копанец, контролер Государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Люди все очень довольны этим. Когда-то был разговор, что какая-то перестройка намечалась. Люди собирали собрание и были только за. Даже предлагали увеличить оплату, только чтобы оставить стоянку.

Норматив по обеспечению парковками в Минске выполняется. 370 машино-мест на тысячу жителей. От этого показателя непосредственно во дворах должны размещаться только 40 % авто. Остальные 60 % – в гаражах-стоянках. Строительство таких объектов планируется еще на стадии составления генплана. Но, как показывает практика, они не всегда востребованы.