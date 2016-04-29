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Второй минский велопарад «Viva, ровар» состоится 30 апреля

29 апреля 2016 07:09
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Второй минский велопарад «Viva, ровар» состоится 30 апреля. Ожидается, что по центральному проспекту Минска проедут более 5 тысяч велосипедистов. Организаторы надеются, что велопарад выльется в «грандиозный велокарнавал».  Подробнее о предстоящем велопараде расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Анастасия Янчевская, директор общественного объединения «Минское велосипедное общество», Аркадий Спариш, мастер спорта Республики Беларусь, член сборной Беларуси по велоспорту BMX, Юлиана Петроградова,  участница велопарада.

# общество # Фотофакт # Велосипед # Анастасия Янчевская # Аркадий Спариш # Юлиана Петроградова

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