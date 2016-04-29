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Майские праздники: на белорусско-украинской границе будут работать упрощенные пункты пропуска

29 апреля 2016 06:08
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Новости Беларуси. Попасть из нашей страны в Украину на православную Пасху, которую будут отмечать уже в это воскресенье, станет легче. Во избежание очередей на белорусско-украинской границе

упрощенные пункты пропуска будут работать внепланово.

Их график также оптимизирован и ко Дню поминовения усопших, который в этом году выпадает на 10 мая.

Напомним, что пересекать государственную границу можно пешком, на велосипедах и личных легковых автомобилях. При себе необходимо иметь паспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Пункты пропуска на границе Беларуси

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