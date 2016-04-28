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Капсулу на строительство нового общежития в Студенческой деревне заложили 28 апреля в Минске

28 апреля 2016 18:07
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Новости Беларуси. Капсулу на строительство нового общежития в Студенческой деревне заложили 28 апреля в Минске. В камне спрятали послание для будущих поколений. Возведение нового объекта запланировано при поддержке наших китайских коллег.

В общежитии будут проживать студенты Белорусского национального университета. К слову, более двух тысяч юных жителей из Поднебесной сейчас отдают предпочтение именно этому вузу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марина Грамина, студент Белорусского национального технического университета:
Очень приятно присутствовать при закладке капсулы строительства нового общежития для студентов БНТУ при поддержке Китайской Народной Республики. И так как я сама студентка первого курса и представляю Брест, я надеюсь, что мне рано или поздно повезет сюда заселиться.  

Татьяна Огнева, студент Белорусского национального технического университета:
Мне кажется, что это действительно очень важно, что наши страны сотрудничают, что мы строим совместное общежитие, в котором будут жить студенты и нашего университета, и китайские студенты. Мне кажется, это действительно важный шаг на пути к нашему дальнейшему сотрудничеству.

# общество # Общежития в Минске

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