Сезон фонтанов откроется 29 апреля в Минске

Новости Беларуси. Сезон фонтанов откроется сегодня, 29 апреля, в Минске.

Торжественная церемония состоится в 6 вечера на площадке возле Оперного театра.

А спустя полчаса после ее начала планируют включить и сами рукотворные гейзеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленным новый сезон встретит старейший фонтан Минска «Мальчик с лебедем», который находится в Александровском сквере. Там заменили оборудование, отремонтировали чашу, на дне которой теперь появилась подсветка, а на бортах — скульптуры лягушек.

Всего развлекать минчан и гостей столицы будут более 30 фонтанов.

Из них самый крупный расположился перед театром оперы и балета, самый большой по количеству струй – на площади Независимости, а лидером по высоте и мощности признаны «Паруса» на Комсомольском озере.