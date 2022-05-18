Прямой эфир

Второй Международный цифровой форум 18 мая стартует в Минске

18 мая 2022 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вопросы цифровизации экономики и общества. Второй Международный цифровой форум 18 мая стартует в Минске, на площадке Национальной библиотеки Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй Международный цифровой форум 18 мая стартует в Минске-1

Свои достижения в сфере представят как белорусские, так и зарубежные эксперты – всего порядка 400 человек. Центральной темой станет поиск наиболее эффективных решений цифрового взаимодействия государства, бизнеса и населения. Помимо семинаров, запланирована работа семи тематических секций. Там будут представлены проекты и предложения для умного города и дома, решения в области информационной безопасности и банковской сферы.

# Технологии # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Правительственная делегация Беларуси направилась с рабочим визитом в Азербайджан
18 мая 2022 06:17

Правительственная делегация Беларуси направилась с рабочим визитом в Азербайджан

«Вы самый счастливый народ». Сербская актриса Ивана Жигон приехала в Беларусь с творческим проектом
17 мая 2022 20:10

«Вы самый счастливый народ». Сербская актриса Ивана Жигон приехала в Беларусь с творческим проектом

«Очень важным является язык убеждения через искусство». Министр культуры Беларуси о современных ценностях
17 мая 2022 19:54

«Очень важным является язык убеждения через искусство». Министр культуры Беларуси о современных ценностях