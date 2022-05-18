Новости Беларуси. Вопросы цифровизации экономики и общества. Второй Международный цифровой форум 18 мая стартует в Минске, на площадке Национальной библиотеки Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои достижения в сфере представят как белорусские, так и зарубежные эксперты – всего порядка 400 человек. Центральной темой станет поиск наиболее эффективных решений цифрового взаимодействия государства, бизнеса и населения. Помимо семинаров, запланирована работа семи тематических секций. Там будут представлены проекты и предложения для умного города и дома, решения в области информационной безопасности и банковской сферы.