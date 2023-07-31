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Второй энергоблок БелАЭС выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии

31 июля 2023 10:42
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Новости Беларуси. Первый миллиард киловатт-часов электроэнергии выработал второй блок белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам экспертов, это значимый производственный результат в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.

В сеть технологический комплекс включили меньше месяца назад – 10 июля. В данный момент на энергоблоке продолжается реализация этапной программы. Он хорошо показал себя в работе на разных уровнях мощности: 50, 75, 90 и 100 %. Специалисты тестируют системы и оборудование, в ближайшее время запланирована разгрузка с отключением от сети.

Второй энергоблок БелАЭС выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии-1

Отметим, после того как второй энергоблок станции будет введен в промышленную эксплуатацию, БелАЭС сможет вырабатывать около 18,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволит ежегодно замещать порядка 4,5 миллиарда кубометров природного газа.

# АЭС в Беларуси # общество # Фотофакт

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