Второй энергоблок БелАЭС выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии

Новости Беларуси. Первый миллиард киловатт-часов электроэнергии выработал второй блок белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам экспертов, это значимый производственный результат в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.

В сеть технологический комплекс включили меньше месяца назад – 10 июля. В данный момент на энергоблоке продолжается реализация этапной программы. Он хорошо показал себя в работе на разных уровнях мощности: 50, 75, 90 и 100 %. Специалисты тестируют системы и оборудование, в ближайшее время запланирована разгрузка с отключением от сети.