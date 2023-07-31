Детские пособия, доплаты к пенсиям и бюджет прожиточного минимума вырастут с 1 августа

Новости Беларуси. Какие изменения ожидают белорусов в последний месяц лета? Прежде всего финансовые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 августа в нашей стране почти на 12,5 рубля увеличится бюджет прожиточного минимума, от которого зависят размеры пособий и некоторых пенсий. С августа он составит 364 рубля 40 копеек. Вырастут также детские пособия. Семьи, воспитывающие первого ребенка до 3 лет, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере более 650 рублей, второго и последующих – свыше 744. Единовременное пособие при рождении первенца составит 3 644 рубля, последующих – более 5 100.