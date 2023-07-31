Почему в белорусском АПК хромает дисциплина? Проблемы и достижения уборочной обсудим в ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Ход жатвы всегда в особом государственном фокусе. Глава государства 30 июля инспектировал поля Минской, Брестской и Гродненской областей с воздуха, впереди – наземный мониторинг. Президент анонсировал визит в западные регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соберут «информационный урожай» с аграрных нив 31 июля в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу». Как усердно собирают вес золота, чтобы потом перевести в каравайный зачет страны? Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? И почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса?