Прямой эфир

Почему в белорусском АПК хромает дисциплина? Проблемы и достижения уборочной обсудим в ток-шоу «По существу»

31 июля 2023 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ход жатвы всегда в особом государственном фокусе. Глава государства 30 июля инспектировал поля Минской, Брестской и Гродненской областей с воздуха, впереди – наземный мониторинг. Президент анонсировал визит в западные регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соберут «информационный урожай» с аграрных нив 31 июля в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу». Как усердно собирают вес золота, чтобы потом перевести в каравайный зачет страны? Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? И почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса?

Почему в белорусском АПК хромает дисциплина? Проблемы и достижения уборочной обсудим в ток-шоу «По существу»-1

Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов соберутся сегодня вечером на дискуссию. Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире. В понедельник, 31 июля, в 18:30 будем говорить по существу.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Детские пособия, доплаты к пенсиям и бюджет прожиточного минимума вырастут с 1 августа
31 июля 2023 07:43

Детские пособия, доплаты к пенсиям и бюджет прожиточного минимума вырастут с 1 августа

Критерии для приёмки долгостроев в фактическом состоянии утвердят в Беларуси
31 июля 2023 06:53

Критерии для приёмки долгостроев в фактическом состоянии утвердят в Беларуси

Байден пытался потрогать за грудь Еву Лонгорию. Политолог о харассменте в Белом доме
31 июля 2023 06:48

Байден пытался потрогать за грудь Еву Лонгорию. Политолог о харассменте в Белом доме