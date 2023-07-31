Овощной суп за 10 минут. Рассказываем простой рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:
Приготовим легкий утренний суп из овощей.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим легкий утренний суп из овощей.
Разогреваем сотейник и наливаем немного растительного масла. Небольшими кусочками нарезаем сельдерей. Отправляем сельдерей в сотейник немного обжариться.
Нарежем половинку кабачка такими же кусками, как и сельдерей. Отправляем кабачок к сельдерею.
Консервированную фасоль мы предварительно промыли под проточной водой. Отправляем обжариваться к остальным овощам. Томаты в собственном соку добавляем к овощам и немного их проварим.
Чтобы сбалансировать вкус помидоров, добавим немного сахара, соли и перца. Чтобы не прекращать процесс готовки, зальем суп горячей водой. Супу понадобится буквально 10 минут.
Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.
Суп готов. Отключаем огонь и добавляем петрушку. Сервируем суп в красивую тарелку. Завтрак готов!
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