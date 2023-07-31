Овощной суп за 10 минут. Рассказываем простой рецепт от кулинара

Разогреваем сотейник и наливаем немного растительного масла. Небольшими кусочками нарезаем сельдерей. Отправляем сельдерей в сотейник немного обжариться.

Нарежем половинку кабачка такими же кусками, как и сельдерей. Отправляем кабачок к сельдерею.

Консервированную фасоль мы предварительно промыли под проточной водой. Отправляем обжариваться к остальным овощам. Томаты в собственном соку добавляем к овощам и немного их проварим.

Чтобы сбалансировать вкус помидоров, добавим немного сахара, соли и перца. Чтобы не прекращать процесс готовки, зальем суп горячей водой. Супу понадобится буквально 10 минут.