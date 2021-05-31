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​Второй Белорусско-Африканский экономический форум стартует в Минске

31 мая 2021 06:38
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Новости Беларуси. Белорусско-Африканский экономический форум. 31 мая в Минске представители официальных и деловых кругов нашей страны и континента, сотрудничество с которым для нас не ново, обсудят дальнейшие шаги взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Второй Белорусско-Африканский экономический форум стартует в Минске-1

Экспортный потенциал и развитие совместных проектов, расширение круга партнеров – то, в чем заинтересованы обе стороны. Это показала подобная встреча, которая прошла в 2017-м.

​Второй Белорусско-Африканский экономический форум стартует в Минске-4

Беларуси Африка интересна с точки зрения добычи полезных ископаемых – урана и нефти. То, что мы предлагаем, – взаимодействие в сфере машиностроения и инфраструктурные проекты. В Египте, например, есть сборочное производство белорусской техники. Важное направление – производство продуктов питания, аграрные технологии, также образование, медицина, IТ-технологии.

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

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