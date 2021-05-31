Второй Белорусско-Африканский экономический форум стартует в Минске
Новости Беларуси. Белорусско-Африканский экономический форум. 31 мая в Минске представители официальных и деловых кругов нашей страны и континента, сотрудничество с которым для нас не ново, обсудят дальнейшие шаги взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспортный потенциал и развитие совместных проектов, расширение круга партнеров – то, в чем заинтересованы обе стороны. Это показала подобная встреча, которая прошла в 2017-м.
Беларуси Африка интересна с точки зрения добычи полезных ископаемых – урана и нефти. То, что мы предлагаем, – взаимодействие в сфере машиностроения и инфраструктурные проекты. В Египте, например, есть сборочное производство белорусской техники. Важное направление – производство продуктов питания, аграрные технологии, также образование, медицина, IТ-технологии.