​Второй Белорусско-Африканский экономический форум стартует в Минске

Новости Беларуси. Белорусско-Африканский экономический форум. 31 мая в Минске представители официальных и деловых кругов нашей страны и континента, сотрудничество с которым для нас не ново, обсудят дальнейшие шаги взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспортный потенциал и развитие совместных проектов, расширение круга партнеров – то, в чем заинтересованы обе стороны. Это показала подобная встреча, которая прошла в 2017-м.