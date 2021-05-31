Что происходит в сборной по художественной гимнастике: спортсменки дружат? Рассказывает Любовь Черкашина
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, рассказала о сборной по художественной гимнастике.
Ольга Коршун, ведущая:
Художественная гимнастика – исключительно женский вид спорта, в команде только девочки. Между ними существует конкуренция. Как эта конкуренция отражается на межличностных отношениях? Они подруги в команде?
Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:
Да. Наверное, все ждут, что кто-то кого-то, но нет. У нас давно повелось в сборной, что ты можешь быть конкурентом только в момент выступления на ковре. Когда ты выходишь в жизнь, делить нечего. Вы дружны. Если брать индивидуальный вид спорта, ты выходишь, если ты не сделала, то кто виноват? Ты и виновата. Особо тут не поконкурируешь, тапки не подрежешь, смысла в этом нет, если сам не справился. Поэтому абсолютно дружны, я думаю, что вся наша сборная меня в этом поддержит.
Ольга Коршун:
А когда вы выступали и были действующей спортсменкой, в вашей команде сохранялась такая же атмосфера?
Любовь Черкашина:
Да, абсолютно. Даже больше хочу сказать: я вспоминаю всех девчонок со всего мира, когда выступали, мы всегда друг друга поддерживали. Мы замечательно общались и общаемся с Женей Канаевой. Она просто уникальна по своей сути в том плане, что она могла даже после соревнований, если что-то не получилось у меня, подойти и еще подсказать, как это улучшить. В этом Женина уникальность. Она всегда поддерживала, это дорогого стоит. Она не злорадствовала, потому что понимаешь, что и с тобой может такое случиться.
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