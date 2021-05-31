Что происходит в сборной по художественной гимнастике: спортсменки дружат? Рассказывает Любовь Черкашина

Ольга Коршун, ведущая: Художественная гимнастика – исключительно женский вид спорта, в команде только девочки. Между ними существует конкуренция. Как эта конкуренция отражается на межличностных отношениях? Они подруги в команде?

Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:

Да. Наверное, все ждут, что кто-то кого-то, но нет. У нас давно повелось в сборной, что ты можешь быть конкурентом только в момент выступления на ковре. Когда ты выходишь в жизнь, делить нечего. Вы дружны. Если брать индивидуальный вид спорта, ты выходишь, если ты не сделала, то кто виноват? Ты и виновата. Особо тут не поконкурируешь, тапки не подрежешь, смысла в этом нет, если сам не справился. Поэтому абсолютно дружны, я думаю, что вся наша сборная меня в этом поддержит.

Ольга Коршун:

А когда вы выступали и были действующей спортсменкой, в вашей команде сохранялась такая же атмосфера?