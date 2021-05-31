Литовские визовые центры 31 мая начнут принимать документы на шенген

Новости Беларуси. Литовские визовые центры сегодня, 31 мая, начнут принимать документы на шенгенские визы. Это произойдет после длительного перерыва, который затянулся почти на 8 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, вряд ли там будет многолюдно. Заявление можно подавать лишь при наличии официального документа, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 препаратами, которые используются в ЕС.