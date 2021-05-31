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Литовские визовые центры 31 мая начнут принимать документы на шенген

31 мая 2021 06:29
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Новости Беларуси. Литовские визовые центры сегодня, 31 мая, начнут принимать документы на шенгенские визы. Это произойдет после длительного перерыва, который затянулся почти на 8 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские визовые центры 31 мая начнут принимать документы на шенген-1

Впрочем, вряд ли там будет многолюдно. Заявление можно подавать лишь при наличии официального документа, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 препаратами, которые используются в ЕС.

# Шенгенская виза # общество # Фотофакт

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