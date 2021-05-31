Новости Беларуси. «Белавиа» начала выполнять рейсы из Минска в Уфу. Ранее в мае авиакомпания уже запустила полеты в Екатеринбург и Самару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уфа на данный момент – десятый регулярный маршрут национальной авиакомпании в Россию. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам с вылетом из Минска в 00:10 и прибытием в Уфу в 04:55. Обратный рейс назначен на этот же день на 06:20 с прибытием в Минск в 07:05.