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Александр Лукашенко провёл встречу с губернатором Кемеровской области России

23 июня 2025 10:32
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Сотрудничество Беларуси с Кемеровской областью России 23 июня обсудили во Дворце Независимости. Беларусь и Кузбасс в силах значительно нарастить товарооборот – заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Илья Середюк в Беларуси впервые, его предшественник посещал Минск в 2023 году. Тогда же были уточнены ключевые направления сотрудничества. Вместе с тем есть ряд сложностей во взаимодействии.

Самая очевидная из них – расстояние – между Минском и Кемерово больше четырех тысяч километров. Тем не менее, подчеркнул Александр Лукашенко, все задачи выполнимы, а сложности – преодолимы, если поставлена цель. Глава государства ориентирует на товарооборот в полмиллиарда долларов. Планка реальная, учитывая, что в 2022-м показатель превысил 600 миллионов долларов. Вместе с тем, отметил Президент, не до конца решена проблема посредников, которые формируют конечную цену продукции.

Александр Лукашенко провёл встречу с губернатором Кемеровской области России-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посредники были и есть. Но они не должны быть недобросовестными. Потому что вы знаете, куда их деньги уходят, наценки они делают немалые. Мы со своей стороны очень жестко контролируем цены, все крупные компании, которые торгуют с Кузбассом, – они все государственные, абсолютно управляемые, понимающие цели наших отношений, мы можем взять это под контроль, если вы это можете сделать со своей стороны.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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