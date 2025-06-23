Александр Лукашенко провёл встречу с губернатором Кемеровской области России

Сотрудничество Беларуси с Кемеровской областью России 23 июня обсудили во Дворце Независимости. Беларусь и Кузбасс в силах значительно нарастить товарооборот – заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Илья Середюк в Беларуси впервые, его предшественник посещал Минск в 2023 году. Тогда же были уточнены ключевые направления сотрудничества. Вместе с тем есть ряд сложностей во взаимодействии.

Самая очевидная из них – расстояние – между Минском и Кемерово больше четырех тысяч километров. Тем не менее, подчеркнул Александр Лукашенко, все задачи выполнимы, а сложности – преодолимы, если поставлена цель. Глава государства ориентирует на товарооборот в полмиллиарда долларов. Планка реальная, учитывая, что в 2022-м показатель превысил 600 миллионов долларов. Вместе с тем, отметил Президент, не до конца решена проблема посредников, которые формируют конечную цену продукции.