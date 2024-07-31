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Втихаря залез в телефон – можно ли проверять гаджет ребёнка?

31 июля 2024 19:45
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Сейчас сложно представить себе ребенка, у которого нет соцсетей, ведь это не только общение, но еще и ценный помощник в учебе. Здесь контакты, одноклассники и школьные чаты. О том, как сделать общение в социальных сетях максимально полезным и безопасным для вашего ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Втихаря залез в телефон – можно ли проверять гаджет ребёнка?-1

Диана Свитина, блогер:
Я считаю, что, наверное, телефон ребенка стоит проверять, но так, чтобы он об этом не знал. То есть, если ребенку до 10 лет, я думаю, в принципе, нужно аккуратненько, тихонечко посмотреть его историю просмотров.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Если там стоит пароль?

Диана Свитина:
Это не очень хорошо. Конечно, нужно быть друзьями с ребенком.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы себе это представляете? Допустим, родитель втихаря залез в телефон ребенка, увидел что-то нелицеприятное, ему это не понравилось. Получается, он подходит к ребенку, ребенок как это воспринимает? Это недоверие, обман: мама за моей спиной что-то сделала.

Втихаря залез в телефон – можно ли проверять гаджет ребёнка?-4

Диана Свитина:
Здесь есть два нюанса. То есть, если взрослый проверяет телефон ребенка, то должен быть готовым к тому, что, если найдет что-то не то, не пойдет ребенку в комнату устраивать разнос.

Алеся Лакина:
Что сделать – принять? Зачем тогда проверять?

Диана Свитина:
Подумать, почему так сложилось, что вы с ребенком не друзья.

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# Дети и родители # общество # Михаил Свито # Алеся Лакина

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