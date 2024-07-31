Втихаря залез в телефон – можно ли проверять гаджет ребёнка?

Сейчас сложно представить себе ребенка, у которого нет соцсетей, ведь это не только общение, но еще и ценный помощник в учебе. Здесь контакты, одноклассники и школьные чаты. О том, как сделать общение в социальных сетях максимально полезным и безопасным для вашего ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Диана Свитина, блогер:

Я считаю, что, наверное, телефон ребенка стоит проверять, но так, чтобы он об этом не знал. То есть, если ребенку до 10 лет, я думаю, в принципе, нужно аккуратненько, тихонечко посмотреть его историю просмотров.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Если там стоит пароль?

Диана Свитина:

Это не очень хорошо. Конечно, нужно быть друзьями с ребенком.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как вы себе это представляете? Допустим, родитель втихаря залез в телефон ребенка, увидел что-то нелицеприятное, ему это не понравилось. Получается, он подходит к ребенку, ребенок как это воспринимает? Это недоверие, обман: мама за моей спиной что-то сделала.