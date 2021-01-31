Всю страну обеспечивают качественными тканями. Что сейчас происходит на предприятии в Барановичах?

Новости Беларуси. На неделе один из ведущих вузов страны был центром всеобщего внимания. В Академию управления при Президенте страны пришли высокопоставленные выпускники разных лет. Повод приятный – 30-летие с момента создания вуза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Когда-то студенты Академии управления, а сегодня талантливые руководители и госслужащие вспоминают, как все начиналось. Лекции писали, дипломные, сдавали экзамены. Гранит науки нелегок, зато потом, придя на фабрику, еще не раз перечитывали конспекты – признается теперь уже директор Барановичского хлопчатобумажного предприятия.

Иван Турчак, генеральный директор Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения:

Знания, полученные в Академии, безусловно, расставили многие вещи на свои места, то есть ты начинаешь лучше понимать психологию людей, технологии принятия решений. Некоторые вещи, которые ты раньше делал, может, интуитивно или по наитию, – здесь, в общем-то, фундаментально ты к этому подходишь, с другой стороны.

Управленцы не скрывают: бывают и промахи, но главное – вовремя сделать выводы, чтобы уверено идти вперед. А по-другому в инновациях и быть не может. От цветка хлопка до полотна и швейного изделия. Кто-то еще помнит этого промышленного гиганта неповоротливым? Рискнули – модернизировали предприятие. Теперь линию можно перестроить за считанные секунды. Кстати, если надо, директор и сам станет за станок. Знает все предприятие до ниточки, правда, скромничает.

– Что за вашей спиной происходит?

– Это печать, ротационная печать. Пигмент наносится на ткань, и получается красивый рисунок.