Со стороны стран Запада пока ответов не поступало. Какие факты уже известны о геноциде белорусского народа?

Новости Беларуси. Генпрокуратура продолжает расследование по факту геноцида белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже допросили более 4 500 свидетелей.
Какие факты уже известны следователям? Подробности в программе «Постскриптум».
Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Что подтолкнуло белорусов массово обращаться в Генпрокуратуру с личными историями своих семей?
Николай Щекин, политолог:
Те методы, которые применялись на нашем обществе в поствыборное время, очень уж напоминали как раз методы, которые применялись во время Великой Отечественной войны.
Списки живых и умерших преступников, виновных в уничтожении белорусов. Уникальные материалы, которые способны приравнять события в Беларуси во время войны к холокосту. Готова ли мировая общественность принять историческую правду?
Эдуард Скурат, заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде:
Со стороны стран Запада пока на наши обращения ответов не поступало.
Подробности самого громкого и масштабного в истории независимой Беларуси расследования раскроют эксперты в программе «Постскриптум». Смотрите во вторник, 3 августа, в 22:00 на телеканале СТВ.