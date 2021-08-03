Со стороны стран Запада пока ответов не поступало. Какие факты уже известны о геноциде белорусского народа?

Новости Беларуси. Генпрокуратура продолжает расследование по факту геноцида белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже допросили более 4 500 свидетелей.

Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Что подтолкнуло белорусов массово обращаться в Генпрокуратуру с личными историями своих семей?

Николай Щекин, политолог:

Те методы, которые применялись на нашем обществе в поствыборное время, очень уж напоминали как раз методы, которые применялись во время Великой Отечественной войны.

Списки живых и умерших преступников, виновных в уничтожении белорусов. Уникальные материалы, которые способны приравнять события в Беларуси во время войны к холокосту. Готова ли мировая общественность принять историческую правду?