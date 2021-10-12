«Всё внутри мы будем делать своими руками». Супруги рассказали, о каком автодоме мечтают
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
У нас в гостях пара Алина и Антон, которая мечтает о собственном доме. Но дом не обычный, а на колесах. Ребята, откуда такое желание, и был ли уже опыт такого передвижения жилья, дома?
Антон Крупельницкий, путешественник, мечтает о доме на колесах:
Опыт передвижения был, но не на автодоме. Мы много путешествуем по разным местам. Сейчас по Беларуси. До пандемии по другим разным местам. И все те услуги, которые нам предлагали туроператоры, либо какие-то агентства по движению в Беларуси, нас не совсем устраивали. Мы все больше стали путешествовать на собственном автомобиле. Но приходилось спать в палатке. И нам такой вид отдыха понравился гораздо больше. Потому что мы смогли побывать в тех местах, в которых мы никогда бы не смогли побывать, если бы воспользовались услугами каких-то турагентств.
Но дальше мы приходим к тому, что хочется уехать подальше, хочется побыть там подольше. И это обуславливает наш выбор, наше желание все-таки обзавестись собственным автодомом на колесах.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Не могу не спросить, какое самое интересное место в Беларуси вы посетили, где вот вам прямо так не хватало этого автодома, но было очень здорово и живописно, красиво, интересно, впечатляюще?
Алина Крупельницкая, путешественница, мечтает о доме на колесах:
Меловые карьеры, под Любанью были, под Волковыском были. Как бы не можем сказать, что нам не хватило там автодома, потому что у нас была палатка. И когда мы просыпаемся, вот эта лазурная вода, солнце светит – это настолько здорово.
Наверное, все-таки не меловые карьеры. А ездили мы в Сарью, прямо под самую границу с Латвией, 280 километров. Приехали – мы так строим маршрут, что у нас много точек, чтобы много увидеть – и мы приехали, и фасад здания был в тени. Мы не смогли получить вот тех эмоций, за которыми ехали. А оставаться мы там не могли. Наверное, если бы у нас был автодом, мы бы там расположились, и уже смогли полностью насладиться, сделать свои снимки.
Екатерина Забенько:
Цена вопроса. Вы уже как-то морально или уже и материально готовитесь к этому, к реализации своей мечты?
Антон Крупельницкий:
Да. Тут не столько вопрос в цене, сколько в технической составляющей. Дело в том, что у нас запросы не про комфорт и не про быт, а про то, насколько он будет интересно выглядеть. И сейчас самая большая сложность состоит в том, что мы хотим взять старый советский автомобиль Nysa и установить его на раму от современного внедорожника с полным приводом. И вот это очень сложный технический момент. Почему так? Потому что те предложения, которые сегодня есть на рынке автомобилей, нас просто не устраивают. Либо по внешнему виду, либо по каким-то своим техническим характеристикам.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Александр, дом на колесах можно взять в кредит? Купить, приобрести?
Александр Ледян, директор департамента розничного бизнеса одного из ведущих банков страны:
Такого опыта еще не было у нас. Но, я думаю, что если пойдет массовое производство, будет спрос, то и кредитная продукция появится.
Наталья Надольская:
Наверное, идет, как потребительский кредит все-таки, а не на жилье?
Александр Ледян:
Скорее авто. Ведь этот дом – это автомобиль с каким-то оборудованием.
Екатерина Забенько:
Будете кредит рассматривать или планируете за собственные средства приобрести?
Антон Крупельницкий:
Нет, кредиты выдаются на современные автомобили. Мы рассматривали подобного плана автомобили. Они нас не устраивают, потому что они достаточно большие и малопроходимые. Там больше создано для, скажем, не нашего возраста людей, и не наших потребностей. А под наши запросы кредиты просто не выдадут.
Алина Крупельницкая:
Но мы и не хотим готовый автодом. Все внутри мы будем делать своими руками, чтобы он был уникальный, чтобы он был наш. Есть на рынке предложения готовых автодомов, но пока нам нужна именно конкретная машина. Пока у нас задумка – именно раритетную машину.
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