«Всё внутри мы будем делать своими руками». Супруги рассказали, о каком автодоме мечтают

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

У нас в гостях пара Алина и Антон, которая мечтает о собственном доме. Но дом не обычный, а на колесах. Ребята, откуда такое желание, и был ли уже опыт такого передвижения жилья, дома?

Антон Крупельницкий, путешественник, мечтает о доме на колесах:

Опыт передвижения был, но не на автодоме. Мы много путешествуем по разным местам. Сейчас по Беларуси. До пандемии по другим разным местам. И все те услуги, которые нам предлагали туроператоры, либо какие-то агентства по движению в Беларуси, нас не совсем устраивали. Мы все больше стали путешествовать на собственном автомобиле. Но приходилось спать в палатке. И нам такой вид отдыха понравился гораздо больше. Потому что мы смогли побывать в тех местах, в которых мы никогда бы не смогли побывать, если бы воспользовались услугами каких-то турагентств. Но дальше мы приходим к тому, что хочется уехать подальше, хочется побыть там подольше. И это обуславливает наш выбор, наше желание все-таки обзавестись собственным автодомом на колесах.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Не могу не спросить, какое самое интересное место в Беларуси вы посетили, где вот вам прямо так не хватало этого автодома, но было очень здорово и живописно, красиво, интересно, впечатляюще?

Алина Крупельницкая, путешественница, мечтает о доме на колесах:

Меловые карьеры, под Любанью были, под Волковыском были. Как бы не можем сказать, что нам не хватило там автодома, потому что у нас была палатка. И когда мы просыпаемся, вот эта лазурная вода, солнце светит – это настолько здорово. Наверное, все-таки не меловые карьеры. А ездили мы в Сарью, прямо под самую границу с Латвией, 280 километров. Приехали – мы так строим маршрут, что у нас много точек, чтобы много увидеть – и мы приехали, и фасад здания был в тени. Мы не смогли получить вот тех эмоций, за которыми ехали. А оставаться мы там не могли. Наверное, если бы у нас был автодом, мы бы там расположились, и уже смогли полностью насладиться, сделать свои снимки.

Екатерина Забенько:

Цена вопроса. Вы уже как-то морально или уже и материально готовитесь к этому, к реализации своей мечты? Антон Крупельницкий:

Да. Тут не столько вопрос в цене, сколько в технической составляющей. Дело в том, что у нас запросы не про комфорт и не про быт, а про то, насколько он будет интересно выглядеть. И сейчас самая большая сложность состоит в том, что мы хотим взять старый советский автомобиль Nysa и установить его на раму от современного внедорожника с полным приводом. И вот это очень сложный технический момент. Почему так? Потому что те предложения, которые сегодня есть на рынке автомобилей, нас просто не устраивают. Либо по внешнему виду, либо по каким-то своим техническим характеристикам. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Александр, дом на колесах можно взять в кредит? Купить, приобрести?