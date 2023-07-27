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«Всё ведётся в плановом режиме». Минская область на финишном этапе подготовки к II Играм СНГ

27 июля 2023 15:20
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Новости Беларуси. Буквально неделя осталась до старта II Игр стран СНГ. Минская область на финишном этапе подготовки к главному спортивному событию лета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Всё ведётся в плановом режиме». Минская область на финишном этапе подготовки к II Играм СНГ-1

Так, в Молодечно, где пройдут соревнования по пляжному волейболу, завершают модернизацию спортивной площадки. Там заменили полы, установили судейский пьедестал, оборудовали фан-зону. Появилось и дренажное покрытие. В ближайшее время помещения оформят в стилистике Игр.

«Всё ведётся в плановом режиме». Минская область на финишном этапе подготовки к II Играм СНГ-4

Роман Кузнецов, начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома:
Приобрели необходимый инвентарь и оборудование. Что касается локаций для организации пропускного режима, допинг-контроля, медицинского пункта, пресс-центра, производилось благоустройство территории, ремонт ограждения, его окраска, текущий ремонт подъездных путей, дорожек, благоустройство парковой зоны, благоустройство той территории, где будут расположены фан-зона, или зона активности для болельщиков. Все ведется в плановом режиме.

«Всё ведётся в плановом режиме». Минская область на финишном этапе подготовки к II Играм СНГ-7

На время Игр Молодечно примет спортсменов из пяти стран. Кроме белорусов, это представители Армении, Казахстана, России и Узбекистана. Разместятся делегации в местной гостинице. Здесь провели косметический ремонт и разработали меню. Акцент на сбалансированном питании с национальным колоритом.

# Игры стран СНГ # общество # Роман Кузнецов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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