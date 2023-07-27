«Всё ведётся в плановом режиме». Минская область на финишном этапе подготовки к II Играм СНГ

Новости Беларуси. Буквально неделя осталась до старта II Игр стран СНГ. Минская область на финишном этапе подготовки к главному спортивному событию лета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Молодечно, где пройдут соревнования по пляжному волейболу, завершают модернизацию спортивной площадки. Там заменили полы, установили судейский пьедестал, оборудовали фан-зону. Появилось и дренажное покрытие. В ближайшее время помещения оформят в стилистике Игр.

Роман Кузнецов, начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома:

Приобрели необходимый инвентарь и оборудование. Что касается локаций для организации пропускного режима, допинг-контроля, медицинского пункта, пресс-центра, производилось благоустройство территории, ремонт ограждения, его окраска, текущий ремонт подъездных путей, дорожек, благоустройство парковой зоны, благоустройство той территории, где будут расположены фан-зона, или зона активности для болельщиков. Все ведется в плановом режиме.