Обновлённые площади ЦУМа открыли в Минске после модернизации

Новости Беларуси. 40 новых рабочих мест и акцент на товары белорусского производства. В главном и одном из старейших универмагов Минска после реконструкции открыли обновленные площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 40 новых рабочих мест и акцент на товары белорусского производства. В главном и одном из старейших универмагов Минска после реконструкции открыли обновленные площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Модернизация легендарного торгового центра шла восемь месяцев и затронула несколько этажей. На цокольном уровне появилось новое пространство на 1 000 квадратов с товарами для дома, дачи и ремонта, обновилась и секция на пятом этаже. Расширили штат, который пополнился молодыми специалистами.
В универмаге в преддверии II Игр стран СНГ готовятся к большому наплыву туристов. Потому в ассортименте упор на отечественную продукцию, к тому же на каждом этаже представлены брендированные товары главного мультиспортивного события. Спрос на них высокий.
Алексей Сокол, генеральный директор Центрального универмага Минска:
Нас каждый год радуют наши отечественные производители. Во-первых, модельный ряд, если мы говорим об одежной группе в целом, существенно расширяется. Цветовая гамма, качество, использование различной фурнитуры на одежде, определенная специфика, подача. И мы как розничный ритейл должны удачно показать все группы, которые производятся на территории Республики Беларусь.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского горисполкома:
Здесь модернизировано больше тысячи квадратных метров, здесь был изначально подвал. Самое главное, что каждый метр в данном объекте начинает работать и приносить свои доходы. Создано более 40 рабочих мест дополнительно, это тоже плюс в экономику Минска.
От двухэтажного здания до шестиуровневого торгового центра. За 60 лет главный столичный универмаг преобразился до неузнаваемости. И модернизация продолжится: подробности пока держат в секрете, но обещают удивить покупателей.