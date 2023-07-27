Обновлённые площади ЦУМа открыли в Минске после модернизации

Новости Беларуси. 40 новых рабочих мест и акцент на товары белорусского производства. В главном и одном из старейших универмагов Минска после реконструкции открыли обновленные площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модернизация легендарного торгового центра шла восемь месяцев и затронула несколько этажей. На цокольном уровне появилось новое пространство на 1 000 квадратов с товарами для дома, дачи и ремонта, обновилась и секция на пятом этаже. Расширили штат, который пополнился молодыми специалистами.

В универмаге в преддверии II Игр стран СНГ готовятся к большому наплыву туристов. Потому в ассортименте упор на отечественную продукцию, к тому же на каждом этаже представлены брендированные товары главного мультиспортивного события. Спрос на них высокий.

Алексей Сокол, генеральный директор Центрального универмага Минска:

Нас каждый год радуют наши отечественные производители. Во-первых, модельный ряд, если мы говорим об одежной группе в целом, существенно расширяется. Цветовая гамма, качество, использование различной фурнитуры на одежде, определенная специфика, подача. И мы как розничный ритейл должны удачно показать все группы, которые производятся на территории Республики Беларусь.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского горисполкома:

Здесь модернизировано больше тысячи квадратных метров, здесь был изначально подвал. Самое главное, что каждый метр в данном объекте начинает работать и приносить свои доходы. Создано более 40 рабочих мест дополнительно, это тоже плюс в экономику Минска.