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«При любой возможности выезжаем в поле и ведём работы». Как проходит уборочная кампания в Минской области?

27 июля 2023 15:19
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Новости Беларуси. 270 тысяч тонн зерновых и зернобобовых отправили в закрома аграрии Минской области. Всего хлеборобы центрального региона обработали 70 тысяч гектаров полей. Это 17 % посевных площадей. Параллельно работают аграрии и на кормозаготовке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«При любой возможности выезжаем в поле и ведём работы». Как проходит уборочная кампания в Минской области?-1

На сегодня в области в траншеи положили практически 2 миллиона тонн сенажа. Так, в хозяйстве «Энергия-Агро» Пуховичского района с приоритетной задачей – обеспечить растущее поголовье витаминным кормом – уже справились. Заготовили 6,5 тысячи тонн зеленой массы. Сейчас в хозяйстве убирают озимый тритикале. Используют хлеборобы каждый погожий час.

«При любой возможности выезжаем в поле и ведём работы». Как проходит уборочная кампания в Минской области?-4

Вадим Сокол, директор сельхозпредприятия «Энергия-Агро»:
Во время, когда проходят дожди, комбайнеры подкручивают, прокручивают технику, и при любой возможности выезжаем в поле и ведем работы. Мы уже убрали озимый рапс, ячмень и сейчас приступили к уборке озимого тритикале. Что касается тритикале, выдерживаем уровень прошлого года по урожайности.

Урожайность культуры в хозяйстве – 32 центнера с гектара. К слову, это выше средней цифры по Минской области.

# Уборочная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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