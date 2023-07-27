«При любой возможности выезжаем в поле и ведём работы». Как проходит уборочная кампания в Минской области?

Новости Беларуси. 270 тысяч тонн зерновых и зернобобовых отправили в закрома аграрии Минской области. Всего хлеборобы центрального региона обработали 70 тысяч гектаров полей. Это 17 % посевных площадей. Параллельно работают аграрии и на кормозаготовке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На сегодня в области в траншеи положили практически 2 миллиона тонн сенажа. Так, в хозяйстве «Энергия-Агро» Пуховичского района с приоритетной задачей – обеспечить растущее поголовье витаминным кормом – уже справились. Заготовили 6,5 тысячи тонн зеленой массы. Сейчас в хозяйстве убирают озимый тритикале. Используют хлеборобы каждый погожий час.

Вадим Сокол, директор сельхозпредприятия «Энергия-Агро»:

Во время, когда проходят дожди, комбайнеры подкручивают, прокручивают технику, и при любой возможности выезжаем в поле и ведем работы. Мы уже убрали озимый рапс, ячмень и сейчас приступили к уборке озимого тритикале. Что касается тритикале, выдерживаем уровень прошлого года по урожайности.

Урожайность культуры в хозяйстве – 32 центнера с гектара. К слову, это выше средней цифры по Минской области.