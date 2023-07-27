Красивые, но смертельно опасные. Рассказываем о самых ядовитых растениях на территории Беларуси

Смертельно красивые! Очень часто за красочной картинкой скрывается потенциальная угроза для здоровья и жизни, распознать которую может не каждый.

Владимир Лебедько, научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Среди лютиков, конечно, много очень сильно ядовитых, сильно токсичных растений, которые даже могут вызвать контактные дерматиты, ожоги. Если в отношении культурных растений мы вольны выбирать, сажать их в саду или нет, то дикоросы разрешения не спрашивают.

Владимир Лебедько:

Мы наблюдали большую популяцию такую в лесу наперстянки пурпурной – это довольно ядовитое растение, хотя очень привлекательное. Там даже пыльца у растения ядовитая. Ни в коем случае даже нюхать растение нельзя. Встретив эту коварную красавицу на своем пути, сложно устоять и не прикоснуться. Но имейте в виду, что оно вызывает сбой сердечного ритма – вплоть до остановки сердца.

Владимир Лебедько:

Акониты зачастую культивируются массово по территории Беларуси. Аконит содержит один из сильных алкалоидов, ядов, которые, к сожалению, могут привести к смертельным исходам. Любопытство иногда берет вверх, особенно у детей. Ведь малыши любят исследовать что-то новое и необычное и не думают о последствиях.

Владимир Лебедько:

Можно встретить такое растение, как дурман обыкновенный. С ним надо быть предельно аккуратным. Когда он начинает плодоносить, там появляется своеобразные оригинальные коробочки с большим количеством черных блестящих семян, которые зачастую привлекают детей. Дети могут даже попробовать эти семена. К сожалению, они очень токсичные.

В случае долгого воздействия борщевика на кожу возникают язвы, которые очень долго заживают и оставляют рубцы.

Леонид Исаченко, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

По поводу борщевика. Обязанность борьбы с инвазивными в первую очередь лежит на землепользователях, у которых они произрастают. Мы проводим контроль за мероприятиями, за непринятием мер по борьбе с инвазивными существует административная ответственность.

Владимир Лебедько:

По побережью произрастает, наверное, одно из самых ядовитых растений в Беларуси – это цикута, или вех ядовитый. Это представитель семейства зонтичных или сельдерейных. Оно содержит очень сильный алкалоид цикутоксин, который вызывает страшные судороги, паралич дыхательных путей. Морковно-сельдерейный запах пьянит и дурманит. Но он обманчив! Лесные джунгли полны неприятных сюрпризов.

Если вы отправились в лес за ягодами, то будьте готовы к свиданию с вороньим глазом. Этот четырехлистник может сразить вас наповал. Владимир Лебедько:

Во время плодоношения у него формируется крупная черненькая ягодка с голубым отливом. Если она попадает в желудок, вызывает сильное отравление.

К сожалению, не от всех опасных представителей флоры есть противоядие. Если вы оказались в неприятной ситуации, срочно вызывайте врача. Владимир Лебедько:

Будет зависеть от растения конкретного. Где-то нужно выпить молоко, где-то нужно выпить большое количество активированного угля, вызвать искусственно рвоту. Скорая иногда находится не рядом с вами, а у некоторых растений яды действует настолько быстро и разносятся по крови, что там счет идет буквально на минуты.

В народе часто используют чистотел, чтобы вывести бородавки, не задумываясь о том, что растение ядовитое. Применять его в лечебных целях следует только после консультации со специалистами, а также учитывать дозировки.