«Всё в руках самого ученика». Абитуриенты из Жодино раскрывают секреты, как получили 100 баллов на ЦТ

Новости Беларуси. Время подводить итоги. Абитуриенты получили сертификаты централизованного тестирования и сейчас подсчитывают баллы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Точное количество отличников будет известно только в начале августа. А пока результаты знают только сами ребята и их учителя.

Наш корреспондент Анастасия Хоботова познакомилась с преподавателями и выпускниками Жодинской средней школы № 8. Все подробности – в видеоматериале.