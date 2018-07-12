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«Всё в руках самого ученика». Абитуриенты из Жодино раскрывают секреты, как получили 100 баллов на ЦТ

12 июля 2018 19:25
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Новости Беларуси. Время подводить итоги. Абитуриенты получили сертификаты централизованного тестирования и сейчас подсчитывают баллы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Всё в руках самого ученика». Абитуриенты из Жодино раскрывают секреты, как получили 100 баллов на ЦТ-1

Точное количество отличников будет известно только в начале августа. А пока результаты знают только сами ребята и их учителя.

Наш корреспондент Анастасия Хоботова познакомилась с преподавателями и выпускниками Жодинской средней школы № 8. Все подробности – в видеоматериале.

«Всё в руках самого ученика». Абитуриенты из Жодино раскрывают секреты, как получили 100 баллов на ЦТ-4

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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