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«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области

12 июля 2018 17:23
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Новости Беларуси. Беларусь тоже находится в зоне рискованного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двухмесячная засуха добавила хлопот аграриям. Но даже это не помешает собрать двойной урожай в некоторых хозяйствах Брестской области.

«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области-1

Для Алексея Саваровского такая летняя засуха дело привычное: как будто вернулся на родину. Механизатор несколько лет назад переехал из Казахстана. В Беларуси площади меньше, но урожайность, как правило, больше. К высокой планке мужчина привык. Главное, чтобы техника не подводила.

«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области-4

Алексей Саваровский, механизатор:
Первый день – самый тяжелый день. Потому что комбайны технически готовы, проводятся настройки все, но это в поле уже.

За зерновые здесь взялись на две недели раньше прошлогоднего графика. В поле все семь комбайнов. Как только уберут тритикале, сразу будут сеять пожнивные культуры. Это не только дополнительные корма, но и польза для почвы.  

«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области-7

Василий Трошко, заместитель директора сельхозпредприятия:
Представьте, у нас сейчас июль. До следующей весны оно просто-напросто зарастет. Поэтому вспахать, посеять и в конце сентября – начале октября убрать.

А вот на соседнем поле семена пожнивных культур уже упали в землю.

«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области-10

Петр Бутрим, СТВ: 
К посеву второго урожая в этом хозяйстве приступили раньше всех. Важно, что угодья не простаивали ни одного дня. Как только с поля ушли комбайны, здесь же появились сеялки.

«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области-13

За штурвалом совершенно новых трактора и посевного агрегата отец восьмерых детей. Железным помощником белорусского производства Сергей Яценко пока доволен. Техника выполняет сразу несколько операций.

«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области-16

«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области-18

Сергей Яценко, механизатор:
Выглубляешь – оно показывает всё, зерно когда заканчивается – тоже показывает. Дискатор стоит, выравниватель – это большое дело.

«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области-21

На второй урожай в этом хозяйстве возлагают большие надежды. За два года надои молока здесь увеличились вдвое. А чтобы успех приумножить, необходимо еще больше богатого белком корма.

«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области-24

Пожнивные культуры для нас очень серьезный источник пополнения нашего кормового баланса. Сеем просо, сеем редьку масличную.

Да и что остается, если зерновые этим летом надежд пока не оправдывают.

«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области-27

«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области-29

Если всё нормально, оно крупнее, выполненное, а здесь щупленькое.

Второму урожаю с убранных площадей, по прогнозам, достанется больше обычного – осадков, а также времени, чтобы набрать массу. И для многих хозяйств, пострадавших от засухи, это как подушка безопасности.

# Уборочная кампания # общество # Пётр Бутрим # Фотофакт

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