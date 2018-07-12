«Как только с поля ушли комбайны, сразу же появились сеялки». К севу второго урожая приступили в Брестской области

Новости Беларуси. Беларусь тоже находится в зоне рискованного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двухмесячная засуха добавила хлопот аграриям. Но даже это не помешает собрать двойной урожай в некоторых хозяйствах Брестской области.

Для Алексея Саваровского такая летняя засуха дело привычное: как будто вернулся на родину. Механизатор несколько лет назад переехал из Казахстана. В Беларуси площади меньше, но урожайность, как правило, больше. К высокой планке мужчина привык. Главное, чтобы техника не подводила.

Алексей Саваровский, механизатор:

Первый день – самый тяжелый день. Потому что комбайны технически готовы, проводятся настройки все, но это в поле уже. За зерновые здесь взялись на две недели раньше прошлогоднего графика. В поле все семь комбайнов. Как только уберут тритикале, сразу будут сеять пожнивные культуры. Это не только дополнительные корма, но и польза для почвы.

Василий Трошко, заместитель директора сельхозпредприятия:

Представьте, у нас сейчас июль. До следующей весны оно просто-напросто зарастет. Поэтому вспахать, посеять и в конце сентября – начале октября убрать. А вот на соседнем поле семена пожнивных культур уже упали в землю.

Петр Бутрим, СТВ:

К посеву второго урожая в этом хозяйстве приступили раньше всех. Важно, что угодья не простаивали ни одного дня. Как только с поля ушли комбайны, здесь же появились сеялки.

За штурвалом совершенно новых трактора и посевного агрегата отец восьмерых детей. Железным помощником белорусского производства Сергей Яценко пока доволен. Техника выполняет сразу несколько операций.

Сергей Яценко, механизатор:

Выглубляешь – оно показывает всё, зерно когда заканчивается – тоже показывает. Дискатор стоит, выравниватель – это большое дело.

На второй урожай в этом хозяйстве возлагают большие надежды. За два года надои молока здесь увеличились вдвое. А чтобы успех приумножить, необходимо еще больше богатого белком корма.

Пожнивные культуры для нас очень серьезный источник пополнения нашего кормового баланса. Сеем просо, сеем редьку масличную. Да и что остается, если зерновые этим летом надежд пока не оправдывают.