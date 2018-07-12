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«Он очень любил свою Беларусь». Навсегда в памяти белорусов и страны: с Николаем Дементеем простились в Минске

12 июля 2018 16:48
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Новости Беларуси. Он прошел достойный трудовой путь от простого труженика села до крупного политического деятеля. 12 июля в Минске прощались с Николаем Дементеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно под его председательством Верховный совет принял Декларацию о государственном суверенитете БССР. В памяти многих белорусов он останется «человеком от народа».

«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее

«Он очень любил свою Беларусь». Навсегда в памяти белорусов и страны: с Николаем Дементеем простились в Минске-1

«Он очень любил свою Беларусь». Навсегда в памяти белорусов и страны: с Николаем Дементеем простились в Минске-3

С военным оркестром и ротой почетного караула. Проститься с Николаем Дементеем на гражданскую панихиду в Дом офицеров и на Восточное кладбище пришло много людей. Это родственники, коллеги, друзья и знакомые.

«Он очень любил свою Беларусь». Навсегда в памяти белорусов и страны: с Николаем Дементеем простились в Минске-6

«С ним можно было обсудить любой вопрос»: каким запомнят Николая Дементея

«Он очень любил свою Беларусь». Навсегда в памяти белорусов и страны: с Николаем Дементеем простились в Минске-9

Алексей Камай, второй секретарь ЦК КПБ (1990-1991 гг.):
Человек необычный. В душе, в отношении с людьми – черты характера белоруса. Это добрый, понятный, незаносчивый, вдумчивый, без спешки. Человек, умеющий послушать, подумать и принять правильное решение.

«Он очень любил свою Беларусь». Навсегда в памяти белорусов и страны: с Николаем Дементеем простились в Минске-12

«Он очень любил свою Беларусь». Навсегда в памяти белорусов и страны: с Николаем Дементеем простились в Минске-14

«Он очень любил свою Беларусь». Навсегда в памяти белорусов и страны: с Николаем Дементеем простились в Минске-16

Имя Николая Дементея связывают с обретением суверенитета страны. Политик – последний руководитель еще советской Белоруссии. Именно под его председательством была подписана декларация о независимости БССР.

«Он очень любил свою Беларусь». Навсегда в памяти белорусов и страны: с Николаем Дементеем простились в Минске-19

Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома (2004 – 2014 гг.):
Он был принципиальным и очень требовательным там, где надо было решать задачи государственной важности. И самое главное, что он очень любил свою Беларусь и делал всё возможное, чтобы она была лучше.

Аграрий по образованию, Николай Дементей сделал многое для сель-хозотрасли Беларуси. В том числе благодаря ему теперь это одна из передовых сфер развития страны. Николай Иванович трудился на разных должностях. Был на преподавательской, хозяйственной и партийной работе. Но всегда беззаветно служил республике.

«Он очень любил свою Беларусь». Навсегда в памяти белорусов и страны: с Николаем Дементеем простились в Минске-22

Сергей Линг, премьер-министр Беларуси (1996-2000 гг.):
Он очень был общительным. И уже после выхода на пенсию, не будучи государственным деятелем, он всегда интересовался последними новостями, с ним можно было обсудить любой вопрос.

«Он очень любил свою Беларусь». Навсегда в памяти белорусов и страны: с Николаем Дементеем простились в Минске-25

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК КПБ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для нас это невосполнимая утрата. До последних дней он был членом коммунистической партии, состоял в партизанской районной организации. Очень много его последователей, учеников, которые продолжают его дело.

Уже в суверенной Беларуси Николай Дементей был членом Совета Республики. Туда он прошел по квоте, выделяемой главой государства. И это говорит о большом авторитете, который политик заслужил своим трудом.

«Он очень любил свою Беларусь». Навсегда в памяти белорусов и страны: с Николаем Дементеем простились в Минске-28

Леонид Козик, депутат Верховного совета Беларуси 12-го созыва (1990 – 1995 гг.):
Это прекраснейший был человек. Во-первых, умница по знаниям. Он привык всю жизнь заботится о людях.

«Человек от народа» – именно так называли его коллеги и знакомые. И им политик оставался всегда. Народа, который стал основой независимого государства. На его глазах.

Николаю Дементею было 88 лет.

# Некролог # общество # Николай Дементей # Алексей Камай # Константин Сумар # Сергей Линг # Алексей Сокол # Фотофакт

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